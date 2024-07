– Bitcoin står for frihet, suverenitet og uavhengighet fra statlig tvang og kontroll, sa Donald Trump under den største bitcoin-konferansen i Nashville lørdag, melder CNBC.

Til tross for å ha kritisert kryptovalutaer under hans sittende presidentperiode, talte Trump favoriserende om bitcoin under konferansen. I talen uttalte den republikanske presidentkandidaten at han ville sørge for at regjeringen aldri selger bitcoin-beholdningene den sitter på.

– Altfor lenge har regjeringen vår ignorert den viktigste regelen enhver «bitcoiner» kjenner: Aldri selg bitcoinsene dine, sa Trump.

– I ettermiddag legger jeg frem min plan for å sikre at USA blir verdens største kryptohovedstad og bitcoin-supermakt, fortsatte han.

Kritiserer Biden

Trump gikk hardt ut mot reguleringspolitikken til President Joe Biden under talen. Den seneste tiden har Biden-administrasjonen økt reguleringene mot kryptobransjen etter kollapsen av kryptobørsen FTX i 2022. Det amerikanske verdipapirtilsynet SEC har igangsatt en rekke håndhevelsessaker, ofte med anklager om at børser og meglerhus ikke har registrert seg riktig i henhold til verdipapirlovgivningen.

– Biden-Harris-administrasjonens undertrykkelse av krypto og bitcoin er feil og veldig skadelig for landet vårt. Hvis de vinner valget, vil de være nådeløse, sa Trump.

Trump påpekte at han ville si opp leder Gary Gensler i SEC på dag én som president. En president har derimot ikke makt til å si opp utnevnte kommissærer i USA.

Tror på krypto-rekyl

Advokater spekulerer i at en Trump-seier vil føre til krypto-rekyl.

– En Trump-administrasjon vil sannsynligvis forsøke å omstrukturere og revurdere SECs reguleringspolitikk for kryptovaluta. Dette vil trolig innebære å løse pågående håndhevelsessaker og undersøkelser startet av den forrige administrasjonen, sa partner Michael Selig i advokatfirmaet Willkie Farr & Gallagher til Bloomberg.

Administrerende direktør Stephane Ouellette i FRNT Financial tror markedet er på vei inn i en ny bullmarkedssyklus lik den i 2021. Ifølge Oullette driver den økte sannsynligheten for at Trump blir gjenvalgt Bitcoin og resten av kryptomarkedet oppover.