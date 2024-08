Tom Hagen hadde et vanvittig 2022 med drøyt 300 millioner kroner i overskudd for sitt investeringsselskap Holding 2. Selv om fjoråret viser en liten nedgang, kan Hagen se tilbake på sitt nest beste år noensinne. Årsresultatet i 2023 endte på hele 241 millioner kroner.

Den mediesky og drapssiktede milliardæren har i løpet av de to seneste årene hatt inntekter på 8,5 milliarder kroner og et resultat etter skatt på over en halv milliard.

Holding 2 (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 3.627 4.915 Driftsresultat 194,4 346,3 Resultat før skatt 304,1 375,5 Årsesultat 240,8 297,9

Suksess i kraftmarkedet

Det er særlig kraftbiten som preger resultatene. Hagen eier 70 prosent av strømselskapet Elkraft, som han var med å grunnlegge i 1992. De seneste to årene med ekstreme kraftpriser har naturligvis gitt vind i seilene.

Strømselskapet omsatte for 3,5 milliarder kroner i fjor, hvorav 720 millioner kommer fra Norge, 1,2 milliarder fra Sverige og 1,5 milliarder fra Danmark. Dette er dog en kraftig nedgang sammenlignet med året før, da omsetningen endte på 4,8 milliarder kroner.

«Driften i 2023 har vært positiv, markedsprisene har vært variable, men totalt sett noe levere enn i 2022. Krigen i Ukraina, rentepolitikken i Norge og den generelt høye prisveksten har vært belastende for flere næringer. Virkningene er merkbare både når det gjelder forbruk og betalingsevne,» heter det i årsrapporten.

Satser tungt på Oslo Børs

Gjennom selskapene F1 Funds og F2 Funds eier Tom Hagen sammen med investor Fredrik Sneve børsnoterte aksjer for flere hundre millioner kroner. Den største delen av porteføljen er knyttet til aksjer i oljeselskapet Panoro Energy, fornybarselskapet Magnora og Kjell Inge Røkke-dominerte Akastor. I 2023 endte Hagens resultatet fra selskapene på nesten 20 millioner kroner.

I dag sitter de to investorene med verdier for rundt 320 millioner kroner i de nevnte selskapene.

Holding 2-konsernet omfatter også utleie av fast eiendom på Øst- og Innlandet i Norge. Utleieeiendommene befinner seg i Lørenskog (Tom Hagen Eiendom), Ringebu (Kvitfjell Eiendom/Kvitfjell Resort) og Lillehammer (Storgata Eiendom/Storgata 148). I tillegg kommer Starveien 2 i Oslo, samt en rekke tomter i Lillestrøm.

Leieinntektene holdt seg relativt stabile på 68 millioner kroner i fjor. Hotelldriften, som går gjennom Kvitfjell Hotel, fikk et underskudd på 617.456 kroner.

Hagen har siden våren 2020 vært siktet for drapet på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant 31. oktober 2018. Hagen har hele tiden nektet for å ha noe med det å gjøre. Øst politidistrikt har nylig oversendt saken til statsadvokaten for videre behandling.