Sist oppdatert 11:12

Tirsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Etter en times handel står hovedindeksen i 1.441,03 poeng, ned 0,3 prosent.

Oljeprisen faller tirsdag. Brent-oljen med levering i september omsettes nå for 79,54 dollar, ned 0,3 prosent. Til sammenligning ble nordsjøoljen handlet til 80,84 dollar ved børsslutt mandag.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 75,70 dollar pr. fat.

Equinor er ned 1,1 prosent til 283,00 kroner, mens Aker BP er ned 0,8 prosent til 256,50 kroner.

Tirsdag morgen skrev flyselskapet Norse i en børsmelding at de har inngått nye og bedre betalingsavtaler med tilbydere av kredittkortløsninger. Noe som resulterer i en umiddelbar kontantinnbetaling for selskapet.

«De nye, forbedrede kredittkortavtalene er inngått uten kostnad og representerer den mest foretrukne arbeidskapitalløsningen, samtidig som de løser likviditetsproblemet på kort sikt», heter det.

Aksjen klatrer hele 14,0 prosent til 3,66 kroner.

Scatec selger seg ut av et felleseid vannkraftselskap i Afrika, fremgår det av en børsmelding tirsdag morgen. Den nye avtalen innebærer at Scatec selger hele sin eierandel til TotalEnergies. Aksjen stiger 0,7 prosent til 89,75 kroner.

Robotlagerselskapet Autostore stiger 7,7 prosent til 13,77 kroner.

Borr Drilling annonserte i en børsmelding fredag at de har inngått kontrakter for tre jackup-rigger med en samlet verdi på 322 millioner dollar, tilsvarende 3,6 milliarder kroner. Det gjør at SEB oppjusterer kursmålet til 87 kroner pr. aksje, fra 75 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen faller 2,7 prosent til 70,90 kroner.

Arctic Securities oppjusterer sin anbefaling på Atea til kjøp fra hold, og holder kursmålet uendret på 160 kroner.

«Med høye sammenligningstall bak oss, et forbedrende maskinvaremarked, oppside sammenlignet med konsensus (Arctic er 12 prosent over konsensus på driftsresultat for andre halvår 2024), et verdsettelsesgap på rundt 15 prosent til konkurrenter, og enda en økning i utbytte i sikte (Arctic venter 8 kroner mot konsensus på 7,55 kroner), ser vi en positiv aksjestory fremover» heter det i rapporten.

Aksjen klatrer 3,1 prosent til 147,6 kroner.

Bred oppgang i lakseaksjer

Både SEB og Arctic oppjusterer kursmålene sine på Lerøy Seafood Group til henholdsvis 62 og 61 kroner, fra tidligere 57 og 60 kroner, og begge gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen stiger 1,2 prosent til 46,60 kroner.

SEB oppgraderer sin anbefaling på SalMar til kjøp fra hold, og høyner kursmålet til 673 kroner pr aksje, fra 642 kroner. Aksjen klatrer 1,1 prosent til 609,0 kroner.

Imidlertid nedjusterer meglerhusene estimatene for Grieg Seafood. SEB kutter kursmålet til 107 kroner fra 114 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Mindre optimistiske Arctic Securities senker kursmålet til 63 kroner fra 80 kroner, og gjentar en hold-anbefaling. Aksjen er opp 0,1 prosent til 63,35 kroner.