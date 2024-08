Ny sanksjonsfinte – Russland satser på krypto

Sentralbanksjefen i Russland, Elvira Nabiullina, har tirsdag sagt at Russland vil gjennomføre internasjonale betalinger i kryptovaluta før slutten av året.

Underhuset i parlamentet, Statsdumaen, vil trolig godkjenne loven som tillater bruken av krypto i internasjonale transaksjoner tirsdag. Anatoly Aksakov, leder av Dumaens finansmarkedsutvalg, forventer at loven vil tre i kraft 1. september.

Tidligere forbudt

Russiske selskaper har slitt med utenlandske betalinger etter amerikanske sanksjoner, skriver Bloomberg. Denne loven kan hjelpe å omgå vestlige sanksjoner.

Etter invasjonen av Ukraina i 2022 har det vært totalforbud mot bruk og opprettelse av kryptovaluta i landet, begrunnet med risiko for finansiell og økonomisk stabilitet, heter det.

«Tidligere var det frykt for at legalisering av kryptovaluta kunne skape problemer for utviklingen av det innenlandske markedet,» sa Aksakov i et telefonintervju med Bloomberg.

Myknet reglene

Mot slutten av fjoråret ble sentralbanken i Russland mer fleksibel med reglene og støttet eksperimentell bruk av kryptovaluta og mining i grenseoverskridende overføringer.

«Under lovgivningen vil krypto reguleres på samme måte som utenlandsk valuta i Russland,» ifølge Aksakov.

Myndighetene haster med å innføre loven fordi de håper at kryptovalutaer vil forbedre overføringer til andre land, sa Ani Aslanyan, en analytiker som driver en Telegram-kanal viet til kryptovalutaer. USA vil imidlertid sannsynligvis overvåke tjenester og selskaper brukt av Russland for å prøve å blokkere dem, noe som setter i gang et kappløp for å holde seg foran sanksjonene.