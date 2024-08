Skuffende tall? Ikke noe problem

Nederlandske ASML var onsdagens store børsvinner i Europa, med et kursløft på nesten 6 prosent. Det ryktes at USA vil unnta selskapet fra planlagte nye begrensninger på salg av halvlederrelatert utstyr til Kina. Unntaket skal visst nok også gjelde for andre eksportører i allierte land, inkludert Japan og Sør-Korea. Det kan synes merkelig at USA styrer andre nasjoners handelspolitikk, men Biden-regimet viser til at forbudet bare omfatter produkter som inneholder amerikansk teknologi, om enn i liten grad.

Enkelte store amerikanske selskaper trenger tilsynelatende en god dose med proteksjonisme for å overleve. Boeing har i de seneste årene tabbet seg ut så mye at pessimismen rundt flyprodusenten i dag er skyhøy. Konsernet klarte likevel å bomme stygt på analytikernes topp- og bunnlinjeestimat for andre kvartal, og selv divisjonen som lager bombefly og militære helikoptre skuffet.

I alt stupte Boeings inntekter med 15 prosent, mens underskuddet este fra 149 millioner til 1,44 milliarder dollar. Den begredelige utviklingen skyldtes en kombinasjon av forsinkelser i produksjonen og overraskende høye utgifter. På den positive siden blir toppsjefen byttet ut, og ved firetiden var Boeing-kursen opp med mer enn 1 prosent.

Heller ikke Kraft Heinz, best kjent for sin masseproduserte ketchup og sennep, maktet å innfri meglerhusenes topplinjeforventninger. I tillegg spår ledelsen nå en svekkelse i årets organiske salg på opptil 2 prosent, idet kraftige prisøkninger svekker etterspørselen. De høyere prisene gir imidlertid også bedre marginer, og inntjeningen i andre kvartal var betydelig bedre enn ventet. Resultatet ble en kursoppgang på godt over 4 prosent.

Onsdag ettermiddag var Norwegian Cruise Line-aksjen derimot 1 prosent lavere. Omsetningsveksten på 7,6 prosent var en hårsbredd svakere enn ventet, men både inntjeningen og ledelsens prognose for 2024 oversteg konsensusestimatet. Toppsjefen snakket om et «sterkt moment», «robust etterspørsel» og kostnadskutt. Cruiseaksjen er nå 24 prosent mindre verdt enn i januar 2013.