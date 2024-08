Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,0, 0,6] prosent.

Kraftig nedgang i Japan

Nikkei 225-indeksen på Tokyo-børsen falt 2,4 prosent etter at Bank of Japan (BoJ) hevet styringsrenten til «omtrent 0,25 prosent» på onsdag, fra det tidligere nivået mellom 0 og 0,1 prosent. Det er det høyeste rentenivået siden finanskrisen i 2008. Rentehevingen styrket yen-kursen, men sendte japanske aksjer ned.

Den bredere Topix-indeksen i Japan falt 3,6 prosent.

Ellers reagerte de fleste asiatiske børser positivt torsdag etter Feds beslutning om å holde styringsrenten uendret. Feds Jerome Powell varslet at det må negative overraskelser til for å hindre et rentekutt i september.

Australias S&P/ASX 200 nådde ny all-time high, og økte med 0,55 prosent.

Oljeprisen fortsetter oppgangen

Ved børsslutt i Oslo onsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,60 dollar, opp 2,5 prosent. Oppgangen kom etter at Israel drepte Hamas' øverste politiske leder, Ismail Haniyeh, i Iran. En talsperson for Hamas sier at drapet er en alvorlig opptrapping av den spente situasjonen.

Brent oljen med september-levering står torsdag morgen i 81,54 dollar fatet, opp 1,0 prosent siden midnatt.

WTI-oljen handles til 78,64 dollar pr. fat, som tilsvarer en oppgang på 1,0 prosent siden midnatt.

Wall Street opp etter Fed-beslutning

Kvartalssesong, samt Feds beslutning om å holde styringsrenten uendret, førte til at hovedindeksene på Wall Street endte onsdagens handelsdag i grønt. Feds Jerome Powell varsler at det må negative overraskelser til for å hindre et rentekutt i september.

Industritunge Dow Jones steg 0,24 prosent til 40.843,06 , mens brede S&P 500 steg 1,58 prosent til 5.522,28. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 2,64 prosent til 17.599,40, hovedsakelig trukket opp av en markant opptur i Nvidia-aksjen.

Bland selskapene som la frem tall for andre kvartal var AMD og Microsoft. Førstnevnte doblet nettoresultatet, og aksjen steg 4,4 prosent onsdag. IT-giganten Microsoft kunne vise til et resultat på 22,04 milliarder dollar i andre kvartal, opp fra 20,08 milliarder dollar på samme tid i fjor. Veksten var noe lavere enn ventet, og aksjen endte ned 1,1 prosent.

Meta-aksjen skjøt opp 7 prosent i etterhandelen etter at selskapet la frem tall etter stengetid. Selskapet rapporterte en inntjening pr. aksje på 5,16 dollar. På forhånd ventet analytikerkorpset en inntjening på 4,73 dollar pr. aksje.

Ny rekord på Oslo Børs

Onsdag steg hovedindeksen ved Oslo Børs 1,1 prosent til 1.459,29 poeng, hvilket er en ny rekordnotering. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,60 dollar, opp 2,5 prosent.

Equinor gikk opp 2,7 prosent til 290,00 kroner, Aker BP klatret 3,5 prosent til 264,90 kroner, mens Vår Energi gikk opp 1,9 prosent til 34,82 kroner.

Analytiker-oppdateringer sendte Subsea 7 og Seadrill opp. Aksjene steg henholdsvis 0,6 prosent til 210,20 kroner og 3,3 prosent til 603,00 kroner.

M Vest Water har inngått en agentavtale for salg av MVW-teknologier i Saudi-Arabia og Kuwait, noe som bidro til å sende aksjen opp 4,4 prosent til 9,45 kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Obos boligpriser juli

Norge: K2 juni, kl. 08.00

Norge: DNB PMI industri juli, kl. 10.00

Australia: PMI industri juli endelig, kl. 01.00