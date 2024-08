Tokyo-børsen falt etter rentebeslutning

Nikkei 225-indeksen på Tokyo-børsen falt 2,4 prosent etter at Bank of Japan (BoJ) hevet styringsrenten til «omtrent 0,25 prosent» på onsdag, fra det tidligere nivået mellom 0 og 0,1 prosent. Det er det høyeste rentenivået siden finanskrisen i 2008. Rentehevingen styrket yen-kursen, men sendte japanske aksjer ned.

Den bredere Topix-indeksen i Japan falt 3,6 prosent.

Ellers reagerte de fleste asiatiske børser positivt torsdag etter Feds beslutning om å holde styringsrenten uendret. Feds Jerome Powell varslet at det må negative overraskelser til for å hindre et rentekutt i september.

Australias S&P/ASX 200 nådde ny all-time high, og økte med 0,55 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea steg 0,8 prosent. Landets eksport økte med 13,9 prosent sammenlignet med året før, etter en økning på 5,1 prosent forrige måned. Dette var imidlertid svakere enn ventet. Konsensus på forhånd var en økning fra fjoråret på 18,4 prosent.

Hong Kongs Hang Seng-indeks var opp 0,2 prosent. Shanghai Composite endte imidlertid ned 0,2 prosent.