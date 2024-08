Apple slo forventningene i selskapets tredje kvartal, og aksjen sendes opp i etterhandelen etter økt iPhone-salg.

Dette er tallene brutt ned:

Justert inntjening pr. aksje: 1,4 dollar mot ventet 1,35 dollar pr. aksje.

Inntekter: 85,7 milliarder dollar mot ventet 84,4 milliarder dollar.

På samme tid i fjor fikk Apple en justert inntjening pr. aksje på 1,26 dollar og en omsetning på 81,7 milliarder dollar.

Apple rapporterte om et nettoresultat på 21,44 milliarder dollar i forrige kvartal, sammenlignet med 19,88 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Økt iPhone-salg

iPhone, som er selskapets viktigste produkt og som stod for 46 prosent av Apples inntekter forrige kvartal, slo analytikernes forventninger og ga en omsetning på 39,30 milliarder dollar mot ventet 38,81 milliarder dollar.

Likevel markerer det en nedgang på 1 prosent, på årlig basis.

Ved stengetid torsdag, endte Apple ned 1,76 prosent til 218 dollar aksjen.

Apple opererer med såkalte avvikende regnskapsår, noe som betyr at Q1 strekker seg fra oktober til desember, Q2 fra januar til mars, Q3 fra april til juni og Q4 fra juli september.

År-til-år har Apple-aksjen steget rundt 18,6 prosent til tross for en treg start på året, og mye takket være annonseringen av Apple Intelligence Software som ble lagt frem under Worldwide Developer Conference tilbake i mai.

Svak utvikling i Kina

Før Q3-rapporten har analytikernes øyne, derimot, ikke vært på veksten i kunstig intelligens, men på selskapets salg av iPhoner i Kina. Apple har slitt med svake salgstall i regionen og opplevde forrige kvartal en nedgang i salget av iPhoner på 8 prosent. Mye skyldes sterk konkurranse fra lokale aktører som Huawei og Xiaomi, som begge har spist kraftig av Apples markedsandeler.

Adm. direktør Tim Cook konstaterer at også dette kvartalet ble et skuffende kvartal for Apples del i Kina og regionen rundt. I tredje kvartal falt salget med 6 prosent.

Han påpeker likevel at selskapet er blant de topp tre mest populære telefonmerket i regionen, og at kvartalsresultatet markerer en bedring fra første halvår i år.