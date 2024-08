Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår Oslo Børs ned 0,7 prosent eller innenfor intervallet minus 1,1 til minus 0,3 prosent.

Asia

De asiatiske markedene falt kraftig fredag. Den dystre stemningen kommer i kjølvannet av et bredt børsfall på Wall Street og bekymring for resesjon.

I Japan stuper Nikkei hele 4,6 prosent, og nådde sitt laveste nivå siden februar. Den bredere Topix-indeksen er ned 4,7 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,5 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 2,1 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 3,3 prosent.

Sør-Koreas inflasjonstall for juli var noe høyere enn forventningene. Konsumprisindeksen steg med 2,6 prosent på årsbasis, mot forventet 2,5 prosent ifølge Reuters.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger i morgentimene fredag, men er noe ned siden stengetid på Oslo Børs torsdag. Brent-oljen med levering i september omsettes nå for 79,95 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,27 dollar ved børsslutt.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 76,75 dollar, opp 0,6 prosent.

Wall Street

Svak sysselsetting og svak produksjonsaktivitet sendte de amerikanske statsrentene ned og Wall Street kraftig i rødt torsdag. Volatilitetsindeksen (VIX), også kjent som «fryktindeksen», skjøt opp 13,6 prosent.

Industritunge Dow Jones falt 1,2 prosent, etter ferske tall som viste at produksjonsaktiviteten minket for fjerde måned på rad.

Den brede samleindeksen S&P 500 endte ned 1,4 prosent mens teknologitunge Nasdaq falt med hele 2,3 prosent.

Facebook-eier Meta steg 4,2 prosent etter at de under gårsdagens kvartalpresentasjon knuste forventningene for andre kvartal, med en omsetning på 39 milliarder dollar, mot 32 milliarder dollar samme periode i fjor. Samtidig fikk selskapet en inntjening pr. aksje på 5,16 dollar mot ventet 4,73 dollar pr. aksje.

Gigantene Amazon, Apple og Snap (Snapchat) endte ned henholdsvis 2,5, 1,97 og 3,7 prosent. Samtlige av de tre la frem kvartalstall etter børsslutt torsdag.

Nvidia har denne uken lagt bak seg en aldri så liten berg-og-dal-bane-tur etter å ha falt syv prosent tirsdag, klatret 12,8 prosent onsdag, og nå på torsdag falt 8,2 prosent. Det er ikke kommet frem noen spesifikke nyheter om selskapet som legger frem legger sin rapport for andre kvartal i slutten av august.

Videre falt aksjer som Netflix 1,3 prosent, Microsoft 0,8 prosent og Alphabet 1,2 prosent.

Oslo Børs

Etter onsdagens toppnotering falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,5 prosent til 1.451,57 poeng torsdag.

Equinor steg 0,1 prosent til 290,15 kroner, mens Aker BP falt 1,1 prosent til 262,10 kroner. Vår Energi endte ned 0,4 prosent til 34,67 kroner.

Norsk Titanium har steget 35 prosent siste uken etter at selskapet meldte om en kontrakt med det amerikanske forsvarsdepartementet. Volumet i aksjen har vært på linje med børsens største de siste dagene. Torsdag steg aksjen 9,7 prosent til 4,06 kroner.