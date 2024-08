Sist oppdatert 11:18

Oslo Børs faller kraftig fredag. Hovedindeksen er ned 2 prosent til 1.422.

– Risikoen for børsfall har økt betydelig, sa analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen torsdag.

Oljeprisen stiger fredag, men er noe ned siden stengetid på Oslo Børs torsdag. Brent-oljen med levering i september omsettes nå for 79,94 dollar pr. fat, opp 0,5 prosent. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,27 dollar ved børsslutt.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 76,77 dollar, opp 0,6 prosent.

Equinor faller 0,2 prosent til 289,7 kroner, mens Aker BP faller 1,6 prosent til 258 kroner. Vår Energi svekkes 1,3 prosent til 34,2 kroner.

Scatec selger deler av et solanlegg i Sør-Afrika for 50 millioner dollar, fremkommer det av en børsmelding. Aksjen faller 4,2 prosent til 86,2 kroner.

Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen kastet kortene i Nordic Semiconductor i januar. Nå gjør han helomvending og roper kjøp. Aksjen stuper 5,8 prosent til 132,8 kroner.

Tomra , børsens mest «hatede» aksje, faller 3,6 prosent til 169,7 kroner.

DNB Markets gjentar kjøpsanbefalingen og øker kursmålet på Frontline og Hafnia. Frontline oppjusteres fra 346 til 358 kroner, og Hafnia fra 100 til 104 kroner. Aksjene faller henholdsvis 3,1 og 2,9 prosent til 258,8 og 83,2 kroner.

Flere tungvektere faller markant. DNB, Kongsberg Gruppen og Norsk Hydro faller henholdsvis 1,6, 2,5 og 1,9 prosent.