Europeiske markeder skjelver i påvente av USA-tall

Etter en tung gårsdag på Wall Street reagerte asiatiske børser kraftig ned. Nikkei 225-indeksen i Tokyo raste 5,8 prosent og fikk med det sin verste dag siden pandemien brøt ut i 2020. Europa-børsene faller fredag, og rundt lunsjtider er samtlige toneangivende indekser ned.

Franske CAC 40 er ned 0,5 prosent, London-børsen er ned 0,3 prosent, italienske FTSE MIB er ned 1,2 prosent og tyske DAX 1,1 prosent.

Børsnedgangen verden over knyttes til frykt for resesjon i den amerikanske økonomien. Etter at Fed besluttet å holde renten uendret på onsdag, kommenterte sentralbanksjef Jerome Powellat at et kutt i september er på bordet.

Les også – Kan få et ras i rentene Amerikanske renter stuper på økt resesjonsfrykt. Det kan være negativt for den norske kronen, tror Kjetil Olsen, Nordea Markets.

Resesjonsfrykten har styrket markedets tro på rentekutt fra Fed i september. Imidlertid ventes det at renten settes ned for å unngå resesjon, ikke fordi inflasjonen avtar.

Avgjørende tall

Fokuset rettes i dag mot de månedlige makrotallene fra USA for sysselsettingsveksten, ledighetsraten og lønnsveksten. De offentliggjøres kl. 14:30 norsk tid.

I går avslørte ferske amerikanske tall at produksjonssektoren falt fra 48,5 i juni til 46,8 i juli, noe som signaliserer en nedgang i økonomisk aktivitet. Tall under 50 indikerer en nedgang i produksjonen, mens tall over 50 indikerer vekst.

Gårsdagens tall viste at USAs produksjonsaktivitet er på det laveste på åtte måneder. VIX-indeksen, den såkalte «fryktindeksen», skjøt opp 13,6 prosent til 18,59 på Wall Street. VIX-tallet er et mål på markedets forventninger til volatilitet i S&P 500-indeksen. Fryktindeksen nådde i går sitt høyeste nivå på tre måneder.