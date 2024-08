Industritunge Dow Jones endte ned 1,2 prosent til 40.347,97 torsdag, etter ferske data som viste at produksjonsaktiviteten minket for fjerde måned på rad. Dagens nedgang markerer den verste dagen for indeksen siden mai. 21 av de 30 aksjene i indeksen falt.

Den brede samleindeksen S&P 500 endte ned 1,4 prosent til 5.446,68, mens teknologitunge Nasdaq falt med hele 2,3 prosent til 17.194,15.

Volatilitetsindeksen (VIX), også kjent som «fryktindeksen», skjøt opp 13,6 prosent til 18,59.

En rekke tungvektere i rødt

Blant dagens få vinnere var Facebook-eier Meta som steg med 4,2 prosent etter at de under gårsdagens kvartalpresentasjon knuste forventningene for andre kvartal, med en omsetning på 39 milliarder dollar, mot 32 milliarder dollar samme periode i fjor. Samtidig fikk selskapet en inntjening pr. aksje på 5,16 dollar mot ventet 4,73 dollar pr. aksje.

Gigantene Amazon, Apple og Snap (Snapchat), som alle legger frem tallene for andre kvartal (Apple for tredje kvartal grunnet avvikende regnskapsår) etter børslutt torsdag kveld, endte ned henholdsvis 2,5, 1,97 og 3,7 prosent.

Nvidia har denne uken lagt bak seg en aldri så liten berg-og-dal-bane-tur etter å ha falt syv prosent tirsdag, klatret 12,8 prosent onsdag, og nå på torsdag falt 8,2 prosent. Det er ikke kommet frem noen spesifikke nyheter om selskapet som legger frem legger sin rapport for Q2 i slutten av august.

Videre falt aksjer som Netflix ned 1,3 prosent, Microsoft 0,8 prosent, Alphabet 1,2 prosent og Intel 5,4 prosent.

– Aksjemarkedet vet ikke om det skal le eller gråte

Torsdagen ble dagen for svake økonomiske lesninger i USA. ISM-indeksen viste at aktiviteten i amerikansk produksjonssektor falt fra 48,5 i juni til 46,8 i juli, noe som signaliserer en nedgang i økonomisk aktivitet. En avlesning under 50 indikerer en nedgang i produksjonssektoren, mens en avlesning over 50 indikerer vekst.

Sammen med de svake ISM-tallene, viste også tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalt jobless claims, endte på 249.000 personer i forrige uke. Opp over 13.000 fra markedets forventninger.