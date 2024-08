Det er rødt over hele linja fredag. Hovedindeksen på Oslo Børs faller 2,6 prosent til 1.414 poeng. Europas samleindeks, Euro Stoxx 50, er ned 1,8 prosent, indeksfuturene i USA er ned mellom 1,2-3,7 prosent etter gårsdagens tek-blodbad. Japanske aksjer hadde sin verste dag siden Black Monday i 1987.

Non-farm payroll tallene fra USA, publisert 14:30, sendte indeksene ytterlige ned. Det ble skapt 114.000 jobber sist måned, mot ventet 175.000.

«Dette har vært den mest volatile resultatsesongen siden finanskrisen,» skriver Goldman Sachs-direktør Brian Garrett.

Ordlyden fra analysesjefen i Norne er den samme: «Risikoen for børsfall har økt betydelig.»

Resesjonsnarrativet i USA blusser opp etter at forventningene om rentekutt har økt kraftig – over tre rentekutt i 2024 er nå priset inn. «Man har en idé om at det nå begynner å gå mye dårligere, og det gir behov for å kutte renten mye,» sa sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Brent-kontrakter for levering i september omsettes for 78,70 dollar, ned 0,9 prosent siden midnatt, et stykke under prisen ved børsslutt torsdag på 81,27 dollar.

Nesten alle tungvekterne omsettes i rødt: Equinor-aksjen er ned 1,0 prosent til 287,35, DNB faller 2,0 prosent til 219,20 kroner, Aker BP ned 2,4 prosent til 255,80 kroner, og Kongsberg Gruppen ned 4,1 prosent til 1.040 kroner.

Telenor er unntaket, opp 0,7 prosent til 130,90 kroner.

Dermed er alle indeksene på Oslo Børs ned, bortsett fra en flat telekommunikasjonsindeks.

Alt i rødt

Teknologiindeksen på OBX faller hele 4,8 prosent. Crayon faller 9,0 prosent til 118,40 kroner, Nordic Semiconductor ned 8,3 prosent til 129,50 kroner, og Schibsted A-aksjen faller 4,1 prosent til 299,40 kroner.

Shippingindeksen er ned 4,7 prosent, hvor Wallenius Wilhelmsen faller 8,0 prosent til 93,65 kroner, etterfulgt av Höegh Autoliners som faller 7,0 prosent til 110,50 kroner, og Frontline faller 4,5 prosent til 255,00 kroner. Ingen shippingaksjer på shippingindeksen er i pluss rundt lunsjtider.

Sjømatindeksen faller rundt 2,5 prosent. Bakkafrost faller 3,9 prosent til 544,00 kroner, SalMar ned 2,8 prosent til 606,50 kroner, og Lerøy ned 2,3 prosent til 45,47. 9 av 9 aksjer i indeksen er ned.

Scatec selger deler av et solanlegg i Sør-Afrika for 50 millioner dollar, ifølge en børsmelding. Aksjen faller 4,8 prosent til 85,70 kroner.