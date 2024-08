Sist oppdatert 17:47

S&P 500 ligger an til å ha sin svakeste dag på 2 år – ned 2,1 prosent til 5.333. Nasdaq faller 2,3 prosent til 16.806 poeng, mens Dow Jones faller 2,1 prosent til 39.470.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller 4,17 prosent til 3,815. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger hele 54,6 prosent til 28,74.

Resesjonfrykt biter

Frykten tok virkelig taket på markedet etter «non-farm payrolls» – hvor det kun ble skapt 114.000 stillinger i juli, langt under forventningene om 170.000. Samtidig steg arbeidsledighetsraten for juli til 4,3 prosent, godt over forventningene på 4,1 prosent.

Michael Hartnett, direktør i Bank of America, sier til Bloomberg at risikoen for en hard landing «tydeligvis øker.»

Flere storbanker og økonomer har i dag oppjustert prognose for rentebanen. JPM spår 50 basispunkt kutt fra Fed i september og november. Citi tror det samme.

– Dette kan bety et dobbeltkutt i september. Spekulasjonene vil i hvert fall tilta. Et ordinært rentekutt på 25 punkter er nå «bankers», sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets etter de svake tallene.

Svake kvartalsrapporter

Torsdag kveld presenterte Intel, Amazon og Apple sine kvartalstall.

Intel stuper 26 prosent til 21,50 dollar. Chipprodusenten guidet langt svakere enn ventet inntjening i tredje kvartal og iverksetter massive kostnadskutt – 15.000 jobber fjernes og ingen utbytte fra og med fjerde kvartal.

Amazon faller 8,6 prosent til 168,27 dollar. Selskapet føyer seg til rekken over selskaper som rapporterer at kostnadene stiger for raskt for å møte AI-etterspørselen.

Apple stiger 2,2 prosent til 223,24 dollar. Giganten leverte solide tall; inntekter på 85,78 milliarder mot ventet 84,53 milliarder, og EPS på 1,40 dollar mot ventet 1,35 dollar.