(Saken oppdateres)

Markedsuroen sender Oslo Børs rett ned i åpningen mandag.

Etter 45 minutters handel står hovedindeksen i 1.366,38, ned 3,01 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

På det laveste har hovedindeksen i dag stått i 1.347,42, tilsvarende et fall på over 4 prosent.

Børsras

I Tokyo falt Nikkei i morges 12,4 prosent, og hadde dermed verste børsdag siden 1987. Det skjer etter Japans renteheving forrige onsdag, og påfølgende styrking av yen.

I tillegg har resesjonsfrykten for alvor inntatt verdensmarkedene etter at jobbtall fra USA fredag viste en svakere vekst enn ventet i sysselsettingen og en arbeidsledighet som steg til 4,3 prosent i juli, godt over forventningene på 4,1 prosent.

– Nå er det panikk i markedene, sier sjeføkonom i Arctic Securities, Stein Bruun, til Finansavisen.

Mandag morgen sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Markets at han forventer fall på børsene i Europa og USA.

– Det er de sykliske aksjene som merker dette hardest, sier han til Finansavisen.

Knallrødt

For øyeblikket er det kun syv aksjer på Oslo Børs som stiger. Blant tungvekterne er alt rødt.

Equinor faller 3,09 prosent til 276,20 kroner, mens Aker BP er ned 4,43 prosent til 241,80 kroner.

Øverst på volumlisten troner Kongsberg Gruppen med et fall på 2,96 prosent til 1.008 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjen er Nordic Semiconductor foreløpig en av aksjene som svekkes mest, med et fall på 8,59 prosent til 117,05 kroner. Crayon er ned 8,78 prosent til 104,90 kroner.

DOF Group 8,05 prosent til 97,65 kroner, TGS er ned 6,80 prosent til 117,90 kroner. Norsk Titanium svekkes 12,94 prosent til 3,43 kroner.

Aksjen som faller aller mest mandag er Kjos-familiens kryptobørs NBX , som er ned 32,72 prosent til 0,51 kroner. Også krypto får nemlig merke markedsuroen. Bitcoin faller mandag 18 prosent, og også Etherum har det kraftigste fallet siden 2021.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er mandag morgen ned 1,05 prosent til 76,00 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,12 prosent til 72,70 dollar fatet.

Nordsjøoljen har ikke vært omsatt så lavt siden starten av januar i år.

– Selv om det er økende etterspørselsbekymringer, fortsetter geopolitiske risikoer å henge over oljemarkedet. En opptrapping i konflikten i Midtøsten kan føre til kortsiktig volatilitet, men kun faktiske forstyrrelser i råoljeforsyningen vil resulterer i en vedvarende prisoppgang, sier råvarestrateg Warren Patterson i ING Groep NV, ifølge TDN Direkt.