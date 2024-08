Mandag morgen ble aksjemarkedene preget av bred børsnedgang, etter at ferske makrotall fra USA ble lagt frem på fredag. Tallene viste en langt svakere sysselsetting enn ventet.

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 114.000 stillinger i juli, mot ventet 175.000.

Det sendte Japan-børsene rett ned over 12 prosent mandag morgen, mens også europeiske børser fikk svi. I USA pekte futures-indeksene på en svært rød dag.

Ingen panikk

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management mener imidlertid at det ikke foreligger grunn til panikk.

– Børsene i Tokyo falt over 12 prosent og Oslo Børs åpnet med en nedgang på over 4 prosent. Er det grunn til panikk nå?

– Nei, det er ikke grunn til panikk. Markedsreaksjonen er i hovedsak basert på resesjonsfrykt i USA på grunn av ledighetstallene på fredag, som viste at arbeidsledigheten økte markant i juli, sier Bruce.

– De andre detaljene fra rapporten var ok, så jeg synes det er en litt overdrevet reaksjon. Det er ofte ganske tynne markeder i august, og markedene reagerer ganske kraftig i ferieukene.

– Så det er ikke grunn til panikk, og vi vil ikke anbefale noen å selge seg ut av fond eller noe slikt.

Anbefaler å sitte stille i båten

Bruce beholder troen på aksjemarkedene, men utelukker ikke at uroen vil vare til makro-statistikken i USA bedrer seg.

– En korreksjon i aksjemarkedene kan nok vedvare, og varigheten avhenger litt av at det kommer mer brukbare tall om økonomien, som kan dempe frykten for resesjon. Men på nåværende tidspunkt tror jeg ikke det er starten på en kraftig nedtur, svingninger i aksjemarkedet er normalt, sier han.

– Kan nedgangen være en kjøpsmulighet?

– Vi vil ikke anbefale noen endring av strategi, i hvert fall ikke for fondssparere. Vi er positive til aksjer, og det er tross alt klare tegn til vekst i inntjeningen til bedriftene, og vi tror det vil komme bedre tall fra USA etter hvert.

– Hvor stor er sannsynligheten for at det blir resesjon i USA?

– Mitt hovedscenario er at USA unngår en hard landing. Det er en oppfatning om at sentralbanken er på etterskudd, og det kan bli flere rentekutt enn varslet, noe som vil bidra positivt til den amerikanske økonomien. Det er mye gjeld blant selskapene i USA, og de vil tjene stort på at rentene kommer raskere ned. I tillegg er en veldig høy andel av sysselsettingen fra disse selskapene.

– Alt tyder på at sentralbanken er klar over at inflasjonen ikke er alt lenger, men at også arbeidsmarkedet er viktig, og det er positivt for aksjemarkedet.