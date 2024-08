Teknologiaksjene stuper – sjokkerende oppgang i fryktindeksen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 6,3 prosent og står i 15.727,09 poeng mens Dow Jones faller 2,8 prosent til 38.612,61 poeng. S&P 500 faller 4,1 prosent til 5.125,39 poeng.

Mandag stuper Nvidia 14,3 prosent, Apple faller 9,8 prosent mens Microsoft er ned 4,7 prosent.

Sjokkerende høy måling i VIX-indeksen

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 3,69 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger utrolige 135,4 prosent til 55,07.

– Siden VIX-indeksen ble etablert har den kun vært høyere i to perioder, og det var under finanskrisen og da Covid inntraff. Målingene går tilbake til tidlig 1990-tallet, så dette er ganske sjokkerende, sier Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen.

Fredag ble det offentliggjort nye arbeidsmarkedstall – «non-farm payrolls» – som viste at det kun ble skapt 114.000 stillinger i juli, langt under forventningene om 170.000. Samtidig steg arbeidsledighetsraten for juli til 4,3 prosent, godt over forventningene på 4,1 prosent.

– Det er et kraftig omslag i arbeidsmarkedet i USA, på vei til det verre, og det peker som regel mot en resesjon i den amerikanske økonomien. Det må investorene ta på alvor, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

Ser en betydelig nedside

Analysesjefen mener det amerikanske aksjemarkedet har vært for dyrt, og ser en betydelig nedside i «Magnificent-7» aksjene.

– I første rekke ser vi en korreksjon på opp mot 25 prosent for Nasdaq, mens det bredere markedet i første rekke kan falle 10-15 prosent. Andre ting må på bordet for at vi skal tippe inn i et bear-marked, sier Slyngstadli.

Mandag falt den japanske Nikkei-indeksen over 12 prosent, og hadde dermed den verste børsdagen siden 1987. Det skjer etter Japans renteheving forrige onsdag, og påfølgende styrking av yen.

– Det som har skjedd er at vi har fått en skuffende utvikling i Kina og USA. Et hovedscenario er at verden går inn i lavkonjunktur, mener sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.