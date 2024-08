Mandag endte kraftig ned for flere markeder rundt om i verden.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 3,4 prosent til 1.361,58 poeng.

Toneangivende Europa-børser trakk også nedover. Den franske børsen CAC40 falt med 2,0 prosent, tyske DAX falt 2,3 prosent og britiske FTSE 100 endte ned 2,4 prosent.

I Tokyo falt Nikkei i morges 12,4 prosent, og hadde dermed verste børsdag siden 1987. Det skjer etter Japans renteheving forrige onsdag, og påfølgende styrking av yen.

Wall Street åpnet kraftig ned mandag. Teknologitunge Nasdaq-indeksen er ned 6,3 prosent og står i 15.727,09 poeng mens Dow Jones faller 2,8 prosent til 38.612,61 poeng. S&P 500 faller 4,1 prosent til 5.125,39 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 3,69 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg utrolige 135,4 prosent til 55,07.

Siden VIX-indeksen ble etablert har den kun vært høyere i to perioder, og det var under finanskrisen og da Covid inntraff.



– Dette er ganske sjokkerende, sier Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen.

Oljeprisen

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,16 dollar, ned 0,8 prosent. Den amerikanske WTI-oljen blir omsatt for 72,71 dollar, ned 1,0 prosent.

Nordsjøoljen har ikke vært omsatt så lavt siden starten av januar i år.

– Selv om det er økende etterspørselsbekymringer, fortsetter geopolitiske risikoer å henge over oljemarkedet. En opptrapping i konflikten i Midtøsten kan føre til kortsiktig volatilitet, men kun faktiske forstyrrelser i råoljeforsyningen vil resulterer i en vedvarende prisoppgang, sier råvarestrateg Warren Patterson i ING Group NV, ifølge TDN Direkt.

Knallrødt

Equinor endte ned 2,8 prosent til 276,95 kroner. Aker BP falt 3,0 prosent til 245,30 kroner, mens Vår Energi falt 2,5 prosent til 32,70 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene, falt Kongsberg Gruppen 2,5 prosent til 1.013,00 kroner, og DNB endte ned 4,0 prosent til 209,80 kroner.

Fredriksens Frontline falt 2,2 prosent til 246,40 kroner, mens DOF Group stupte 8,2 prosent til 97,55 kroner. TGS endte ned 7,5 prosent til 117,20 kroner.

Scatec har inngått en partnerskapsavtale med Aeolus, som er en del av det japanske konglomeratet Toyota Tsusho Group, for å utvikle og eie fornybare energiprosjekter i Tunisia, ifølge TDN Direkt. Aksjen falt 6,5 prosent til 81,25 kroner.

Aksjen som faller aller mest mandag er Kjos-familiens kryptobørs NBX , som falt 24,3 prosent til 0,57 kroner. Også krypto får nemlig merke markedsuroen. Bitcoin falt mandag 7,5 prosent, og også Etherum har det kraftigste fallet siden 2021.

Blant de 80 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, var det kun Höegh Autoliners som endte i grønt. Aksjen steg 0,3 prosent til 110,10 kroner.