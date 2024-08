De ledende amerikanske indeksene i fritt fall

Mandag fortsatte det amerikanske aksjemarkedet å falle. Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener det amerikanske aksjemarkedet har vært for dyrt, og ser en betydelig nedside i «Magnificent-7» aksjene.

– I første rekke ser vi en korreksjon på opp mot 25 prosent for Nasdaq, mens det bredere markedet i første rekke kan falle 10-15 prosent. Andre ting må på bordet for at vi skal tippe inn i et bear-marked, sier Slyngstadli i Norne Securities.

S&P 500 falt 3 prosent mandag til 5.186,33 som er den verste dagen siden 2022, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 3,43 prosent til 16.200,08. Industritunge Dow Jones falt 2,6 prosent til 38.703,27.

Svakere arbeidsmarked og høyere frykt

Fredag ble det offentliggjort nye arbeidsmarkedstall – «non-farm payrolls» – som viste at det kun ble skapt 114.000 stillinger i juli, under forventningene på 170.000. Samtidig steg arbeidsledighetsraten for juli til 4,3 prosent, over forventningene på 4,1 prosent.

– Det er et kraftig omslag i arbeidsmarkedet i USA, på vei til det verre, og det peker som regel mot en resesjon i den amerikanske økonomien. Det må investorene ta på alvor, sier Slyngstadli.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 3,77 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 58,74 til 37,13. Men indeksen var opp over 135 prosent til over 55 tidligere på dagen.

– Siden VIX-indeksen ble etablert har den kun vært høyere i to perioder, og det var under finanskrisen og da Covid inntraff. Målingene går tilbake til tidlig 1990-tallet, så dette er ganske sjokkerende, sier Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en dårlig dag på børs mandag.

Facebook falt 2,54 prosent til 475,73 dollar.

Amazon falt 4,10 prosent til 161,02 dollar.

Apple falt 4,82 prosent til 209,27 dollar.

Netflix falt 2,46 prosent til 598,55 dollar.

Alphabet falt 4,45 prosent til 159,25 dollar.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen steg 0,31 prosent til 73,74 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for oktober steg 0,39 prosent til 77,11 dollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen falt prosent til 1,94 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) falt 2,30 prosent til 35,81 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin falt 9,08 prosent til 53.853,78, mens Ethereum falt 12,12 prosent til 2.417,33.