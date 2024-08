Disse aksjene handlet DNB-kundene i juli

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for juli viser fasiten at de omsatte for ti milliarder kroner, opp fra ni milliarder kroner måneden før. Forholdet mellom beløpet det ble kjøpt og solgt aksjer for var flatt.

Bra aktivitet

– Aktiviteten har holdt seg veldig bra i juli måned, noe som er litt unormalt. Som regel er juli en måned med lav omsetning hos privatpersoner, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB.

Norwegian tronet øverst på topplisten for de mest handlede aksjene, akkurat som i juni. Videre på listen finner vi Kongsberg Gruppen, Vår Energi, Equinor, Yara, Frontline og Aker BP.

Vår Energi ble den mest kjøpte aksjen, etterfulgt av Norwegian og Equinor, mens DNB, Kongsberg Gruppen og TGS ble mest nettosolgt. Det betyr at DNB toppet salgslisten for tredje måned på rad.

Tesla og Nvidia

– Tesla og Nvidia ble de mest handlede internasjonale aksjene. Det er også verdt å merke seg at Tesla-aksjen ble nettosolgt for rundt 36 millioner kroner denne måneden og dermed nådde topp 5-listen for de mest solgte aksjene, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB.

Nvidia, Tesla, Novo Nordisk, GameStop og Apple var de mest omsatte internasjonale aksjene hos DNB i juli.



Lastet opp i Vår Energi

I juli ble Vår Energi nettokjøpt over hele Norge, bortsett fra på Sørlandet hvor Aker BP ble nettokjøpt. DNB ble nettosolgt på Vestlandet, Østlandet og i Nord Norge, Elkem ble nettosolgt i Midt-Norge mens sørlendingene kvittet seg med aksjer i Tesla.

Aksjekjøperne i aldersgruppen 50 pluss nettokjøpte aksjer i Vår Energi og Equinor mens de lempet ut aksjer i DNB og Kongsberg Gruppen. Aksjekjøperne i aldersgruppen 18–28 år valgte også å kjøpe Vår Energi mens de solgte i DNB.