Børsen stiger igjen etter krisedag: – Viser at det gikk for langt i går

– Når hovedindeksen stiger 2 prosent fra start i dag, viser det at det gikk for langt i går. At svartsynet ble for mørkt hos investorene, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til NTB.

Hun ga allerede mandag uttrykk for at den globale markedsuroen ble utløst av et for pessimistisk syn på den økonomiske situasjonen i USA. Riktignok er det duket for en nedkjøling over dammen, men frykten for at verdens største økonomi er inne i en dypere og mer langvarig nedgang, er overdreven, mener hun.

– Et par-tre nøkkeltall kom riktignok inn noe svakere enn ventet før helga, men en rekke andre piler peker i motsatt retning, påpeker Haugland.

Tirsdag kan det se ut til at hun hadde rett i sin analyse: Etter å ha endt ned 3,4 prosent mandag, steg hovedindeksen på Oslo Børs med over 2 prosent umiddelbart etter at handelen åpnet klokka 9 tirsdag. En drøy time senere hadde veksten avtatt til rundt 1 prosent. Oppgangen fordeler seg bredt blant selskapene på børsen.

Positive piler

Mandag ettermiddag kom det tall som måler aktiviteten og forventningene i tjenestesektoren. De var økende og bedre enn ventet. Det bidro trolig til å berolige et nervøst finansmarked.

– Når investorene får fordøyd summen av informasjon som kommer fra den amerikanske økonomien, så innser de at nedsalget var for stort. Dermed er kjøpslysten tilbake, sier Haugland.

Hun påpeker imidlertid at verdiene ved børsene og rentene fortsatt er markant lavere enn da fallet startet. Kronekursen holder seg også på et lavt nivå.

– Det er veldig vanskelig å si nå om det verste er over, men jeg tror mye av pessimismen er tatt ut. Det er nok duket for mer positive overraskelse i form av nøkkeltall som viser at det egentlig ikke står så ille til i verdens største økonomi, selv om veksttakten avtar, sier Haugland.

Nikkei slo tilbake

Også de toneangivende europeiske børsene åpnet tirsdag morgen med forsiktige piler oppover etter mandagens kraftige fall. I Tokyo endte Nikkei-indeksen tirsdag med en oppgang på over 10,2 prosent etter at den endte ned 12,4 prosent mandag.