Trøbbel i Asia kan skape problemer for norsk børsgigant

Denne uken har militæret tatt kontroll i Bangladesh etter at statsminister Sheih Hasina flyktet fra landet. Ifølge NTB har over 400 mennesker blitt drept siden protestbølgen startet i Bangladesh i begynnelsen av juli, og bare i løpet av gårsdagen ble 109 personer drept.

Gjennom sin eierandel på litt over 55 prosent i Grameenphone er Telenor eksponert i Bangladesh.

«Situasjonen i landet har de siste dagene gått fra vondt til verre med demonstrasjoner og opptøyer. I går gikk til slutt statsministeren av og overlot i praksis makten til de militære», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Todelt utfordring

Ifølge meglerhuset er utfordringen for Telenor todelt. Det første er å holde virksomheten åpen og i drift, og det andre er risiko for at situasjonen eskalerer videre på en måte som minner om utviklingen i Myanmar etter kuppet i 2021, og som gjør at Telenor må trekke seg ut.

«Den gang gikk det seks måneder fra militæret overtok til Telenor hadde avtalt salg av virksomheten og ytterligere seks måneder før salget ble godkjent av den nye juntaen», understreker DNB Markets.

10 kroner

På meglerhusets estimat for summen-av-delene i Telenor utgjør eierandelen i Grameenphone rundt 10 kroner pr. aksje. Før eventuelle justeringer på grunnlag av utviklingen i Bangladesh, opererer DNB Markets med en salgsanbefaling og et kursmål på 110 kroner.

I løpet av mandagens børsuro falt Telenor 4,4 prosent, og i tirsdagens handel faller aksjen ytterligere 0,3 prosent til 124,90 kroner.