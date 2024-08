Børsfallet fortsetter i Frankrike

Europas aksjemarkeder hentet seg noe inn før børslutt mandag, men tirsdag fortsatte nedturen i både Italia og Frankrike. Sistnevntes Cac 40 gjorde det særlig dårlig, og indeksen har nå stupt 14 prosent fra toppnoteringen den 10. mai. Blant sektorene var luksus en taper, og Burberry og Gucci-eieren Kering sank med henholdsvis 4 og 2 prosent.

I USA pekte pilene derimot oppover, delvis fordi en rekke selskaper publiserte relativt hyggelige kvartalsrapporter. Caterpillar innfridde analytikernes inntjeningsforventninger, tross skuffende inntekter. Produsenten av gravemaskiner, lastebiler, traktorer og annet tungt utstyr meldte om et 4 prosent omsetningsfall, hovedsakelig som følge av lavere volumer i bygg- og anleggssegmentet. Nedturen var verst i EAME-området, som omfatter Europa, Afrika og Midt-Østen. Ved firetiden var aksjen likevel opp med 4 prosent.

Også et annet velkjent selskap, Hyatt Hotels, tjente overraskende mye i andre kvartal, selv om inntektene var en smule lavere enn konsensusestimatet. Det Chicago-baserte konsernet fortsatte å øke sin hotellportefølje, samtidig som salget per tilgjengelig rom steg med 4,7 prosent fra samme periode året før. Resultatet ble en topplinjevekst på solide 10,5 prosent. Aksjekursen var tilnærmet uendret.

Heller ikke hurtigmat-konglomeratet Yum! Brands leverte topplinjetall på linje med meglerhusenes forventninger. Både Pizza Hut- og KFC-kjedene solgte mindre per restaurant enn i fjorårets andre kvartal, men som følge av vekst i antallet restauranter økte inntektene likevel med 4 prosent. Bunnlinjen krympet uansett, om enn noe mindre enn analytikerne hadde sett for seg. Yum-aksjen fikk et løft på 3 prosent.

Ubers kvartalsrapport var mer imponerende. Her overrasket både topp- og bunnlinjen positivt, og kundenes drosjebestillinger bykset med 23 prosent – til et beløp tilsvarende utrolige 227 milliarder kroner, eller rundt 15 prosent av Norges kvartalsvise BNP. Ledelsen tror at nivået blir mer enn dobbelt så høyt i tredje kvartal, ettersom perioden omfatter den travel sommersesongen. Kursoppgangen ble på rundt 8 prosent.