Asia-børsene følger oppgangen på Wall Street etter at nye arbeidstall styrket investorenes tillit til den amerikanske økonomien og dempet resesjonsbekymringene etter et kraftig børsfall mandag.

– Jeg sier ikke at det amerikanske arbeidsmarkedet ikke er svakt, for det er det, men det viktige for markedet var om de løpende tallene fortsatte å stige, og hadde de gjort det, hadde det blitt surere. Det ukentlige tilfanget på nye dagpengesøkere kom inn lavere, sa sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities til Finansavisen etter gårsdagens tall.



Etter 250.000 nye dagpengesøkere i forrige uke (kraftig revidert opp), sank tallet til 233.000 denne uken.



I Japan stiger Nikkei 0,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,1 prosent.

Konsumprisindeksen i Kina var opp 0,5 prosent i juli på årsbasis, og slo dermed den ventede oppgangen på 0,3 prosent. Produsentprisene (PPI) i Kina var ned 0,8 prosent i juli på årsbasis. Det var ventet 0,9 prosent.

I Kina går Shanghai Composite frem 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp hele 1,8 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 1,2 prosent.

I India stiger Sensex 1,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,2 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,4 prosent.