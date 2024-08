Nordea-strateger: – Ingen tvil om rentekutt

«Resesjonsfrykten er overdrevet» heter det innledningsvis i ukesrapporten fra Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen.

De peker naturligvis mot uroen som har preget markedet den siste uken, etter at arbeidsmarkedsrapporten fra USA sendte markedet rett ned ved slutten av forrige uke, som førte til røde tall på alle verdens børser mandag.

Dette skapte også frykt for at man var vitne til starten på en resesjon.

«En korreksjon i markedet kommer sjelden av seg selv. En litt svak arbeidsmarkedsrapport fra USA var den utløsende årsaken denne gangen. Uroen i markedet må imidlertid ses i sammenheng med at første halvår var sjeldent sterkt» skriver strategene i rapporten.

Videre skriver de at usikkerheten i aksjemarkedet også førte til et markant fall i lange renter og kursgevinst på obligasjoner.

«Obligasjoner og rentefond har derfor virket stabiliserende under aksjeuroen, og vi forventer at dette vil være tilfelle også fremover hvis situasjonen skulle forverre seg» skriver Nordea-strategene.

Rentekutt

Videre i rapporten skriver strategene at lave inflasjonstall fra USA gjennom sommeren gjør det «fristende» å konkludere med at inflasjonen er under kontroll.

«På rentemøtet i juli signaliserte den amerikanske sentralbanken at lavere inflasjon tilsier at renten snart kan kuttes fra de høye nivåene, og markedet priset inn en jevn serie med forsiktige rentekutt» skriver de.

De peker derimot på at noe svakere nøkkeltall fra USA gjennom sommeren bisto til å skape en viss frykt for om amerikansk økonomi var i ferd med å bremse opp for mye, og at resesjon truet.

«En skarp økning i arbeidsledigheten og færre nye jobber enn ventet førte til et markant skifte i synet på den amerikanske sentralbanken. Det ble priset inn rentekutt på hele 0,5 prosentpoeng på hvert av de to neste rentemøtene» kommenterer strategene.

«Nå er det ikke lenger tvil om at det kommer rentekutt i september. Spørsmålet er om renten kuttes med 0,25 eller 0,5 prosentpoeng».

Bruce og Bernhardsen understreker derimot at dersom man skal holde troen på at inflasjonen er under kontroll, så kreves det moderate inflasjonstall fremover.

«Kommer neste ukes tall for juli ut på den høye siden blir det neppe godt mottatt. Om USA virkelig er på vei mot en nedtur vil i stor grad bli avgjort av forbrukerne. Neste uke detaljhandelstall fra USA blir derfor også viktig» avslutter duoen.