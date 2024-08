Som EU-medlem var banknæringen i Storbritannia underlagt reguleringer fra EU, blant annet et tak på bonusutbetalinger for ansatte som forvaltet og investerte bankens midler i ulike finansielle instrumenter.

Før regelen ble innført etter finanskrisen i 2014, var bonusutbetalingene til de ansatte svært gunstige.

Gjorde man det bra, vanket det saftig bonus. Bommet man stygt og påførte banken tap eller man ikke oppnådde forventet avkastningskrav, ble bonusen redusert.

Økte grunnlønnen

Men EU-regelen begrenset hvor høy bonusen for ansatte kunne bli, sett i forhold til fastlønnen deres. Tanken var å redusere risikoen de ansatte var villige til å ta med bankens midler.

I korte trekk sa regelen at man maks kunne motta samme beløp som grunnlønnen i bonus. I enkelte tilfeller, om eierne hadde gitt sin godkjennelse på generalforsamlingen, kunne man motta inntil to ganger grunnlønn i bonus.

Men bankene fant en vei rundt EUs pålegg.

Man økte fastlønnen til de ansatte som jobbet med investeringer. Det førte faktisk til at enkelte ansatte tjente mer enn før.

Les også – Han sender et forvirret signal Britene strever med å klare levekostnadene. Da vekker det reaksjoner at regjeringen vil fjerne bonustaket for bankansatte.

Hjerneflukt

Samtidig oppsto en utfordring for bankene. Det ble vanskeligere å kutte kostnader i dårligere tider. Et annet problem var at ansatte som ønsket en usikker, men mulig høyere bonusbasert lønn, søkte seg til andre land utenfor EU. Dermed mistet bankene i London dyktige folk.

Etter at Storbritannia meldte seg ut av unionen, fjernet den forrige regjeringen i fjor bonustaket som EU-hadde innført.

Nå som vårens generalforsamlinger i flere forretningsbanker er gjennomført, og eierne har stemt for å endre lønnspolitikken i bankene, så er bonusene på vei inn igjen.

Les også Bonusfest i vente Bonustaket for bankansatte i London er borte. Flere banker ventes å følge opp på vårens generalforsamlinger.

Ti ganger grunnlønn

For noen dager siden varslet forretningsbanken Citi at den vil øke bonusene til flere hundre ansatte i London, samtidig som deres grunnlønn blir redusert. Det samme har de ansatte i Barclays nylig fått opplyst, skriver The Times.

Goldman Sachs endret sin lønnspolitikk for de ansatte allerede i mai. Morgan Stanley har også innført nye bonusregler, men har ikke offentliggjort modellen sin.

JP Morgan sier de nå innfører sitt eget bonustak, som vil være ti ganger grunnlønn.

HSBC har fått eiernes velsignelse til å endre sin bonuspolitikk, men banken har ennå ikke informert de ansatte om nye lønnsvilkår eller når vedtaket fra generalforsamlingen blir iverksatt.