Oslo Børs åpnet opp mandag morgen.

Etter en times handel står hovedindeksen i 1.421,49, opp 0,61 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 545 millioner kroner.

Opptur

Tor Olav Trøims Borr Drilling stiger 2,88 prosent til 67,80 kroner. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 70,80 kroner.

Selskapet meldte fredag kveld at de har sikret finansiering på 1,6 milliarder kroner som skal brukes til kjøp og aktivering av den nye riggen «Vali».

Borr la også frem foreløpige resultater for andre kvartal. De estimerer nå en omsetning på 272 millioner dollar, opp 16 prosent fra perioden før. Driftsinntektene er ventet på 104 millioner dollar.

Ellers blant de mest omsatte er det Wallenius Wilhelmsen som stiger mest, med en oppgang på 4,07 prosent til 102,20 kroner.

Höegh Autoliners klatrer 3,26 prosent til 120,20 kroner, og MPC Container Ships styrkes 2,65 prosent til 23,25 kroner. Frontline er opp 2,08 prosent til 254,80 kroner.

I rødt

Nordic Semiconductor er en av få tungvektere i rødt, og faller 0,40 prosent til 136,85 kroner. Selskapet steg forrige torsdag solid etter å ha lagt frem andrekvartalstall og god guiding for inneværende, men falt litt tilbake fredag.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er mandag morgen opp 0,35 prosent til 79,94 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,55 prosent til 77,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen har dermed stabilisert seg noe, men markedet venter fortsatt på Irans respons etter forrige måneds drap på Hamas politiske sjef i Tehran.

– Den umiddelbare bekymringen i markedet er et angrep på Irans oljeforsyning og infrastruktur, sier analytiker ved Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, til Bloomberg, og påpeker at landet står for rundt 4 prosent av den globale oljeproduksjonen.

Equinor stiger 0,61 prosent til 296,40 kroner, mens Aker BP er opp 1,14 prosent til 256,90 kroner. Vår Energi er foreløpig uendret på 34,41 kroner.