– Forrige uke var en reality check for mange investorer

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 2,9 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 3,6 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 12,8 prosent hittil i år.

Stor spredning i utviklingen

– Det var en stor spredning i utviklingen forrige uke, hvor fire aksjer i porteføljen steg over seks prosent. Oslo Børs greide seg relativt bra gjennom uken, noe som blant annet skyldes utviklingen i oljeprisen, sier DNB-strateg Paul Harper til Finansavisen.

Best gikk det med Entra og Elopak som gikk opp henholdsvis 6,7 prosent og 6,5 prosent, etterfulgt av Equinor og Vår Energi som begge la på seg 6,2 prosent i løpet av uken.

Verst gikk det med SR-Bank og Subsea 7 som falt henholdsvis 2,1 prosent og 0,4 prosent.

Makro blir viktig

– Hvordan forventer du at Oslo Børs vil utvikle seg fremover?

– Jeg er litt avventende. Forrige uke var en reality check for de som har vært mest fremoverlent i stolen. Makrotallene har blitt noe svakere, og en videre svekkelse vil øke risikoen for en resesjon. Jeg er ydmyk for at en videre svekkelse i makro er noe vi må ta med i beregningene, sier Harper.

Denne uken gjør ikke DNB-strategen noen endringer i porteføljen.

Storebrand og Elopak er de aksjene som har gjort det best etter at de ble tatt inn i DNB-porteføljen, med oppganger på henholdsvis 21,1 prosent og 11,2 prosent.