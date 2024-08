Nvidia steg kraftig på New York-børsen

De tre toneangivende indeksene i USA endte blandet mandag. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,21 prosent til 16,780.61 poeng. Dow Jones falt 0,36 prosent til 39,357.08 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet dagen flatt på 5,344.38 poeng.

Vix-indeksen, også kjent som volatilitetsindeksen endte opp 3,53 prosent til 21,09.

Den amerikanske tiårsrenten falt tirsdag til 3,906 prosent.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA det siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs mandag.

Facebook falt 0,35 prosent til 515,95 dollar.

Amazon falt 0,08 prosent til 166,80 dollar.

Apple steg 0,71 prosent til 217,53 dollar.

Netflix falt 0,13 prosent til 633,14 dollar.

Alphabet falt 0,84 prosent til 162,29 dollar.

Nvidia steg

Mandag steg Nvidia omtrent 4 prosent til 109 dollar. Aksjekursen sto i over 135 dollar i juni, men har siden den gang falt betydelig. Aksjen fikk også juling forrige uke i forbindelse med uroen tilknyttet den japanske carry-traden, der mandag var den verste børsdagen på Wall Street siden 2022. Selv om børsene falt mye i starten av forrige uke hentet de seg betraktelig inn utover i uken.

Olje og krypto

Finansavisen skrev mandag formiddag at USA sender hangarskip og atomdrevet ubåt til Midtøsten. Dette skjer som svar på at Israel tror Iran vil komme til å angripe dem direkte, og at angrepet kan skje innen få dager. Oljeprisen har steget gjennom dagen mandag etter økt frykt blant investorene for en eskalering av konflikten i Midtøsten.

September-kontrakten på et fat WTI-olje steg 4,44 prosent til 79,57 dollar pr. fat. Nordsjøoljen Brent Spot steg 2,70 prosent til 81,85 dollar pr. fat.

Bitcoin falt 0,94 prosent til 59.093 dollar, mens Ethereum steg 3,70 prosent til 2.650 dollar.