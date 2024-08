Oppkjøpsrykter sender aksje rett opp

Oppgangen på Oslo Børs har avtatt. Tirsdag ettermiddag er hovedindeksen helt flat og står i 1.427,54.

Brent-oljen med september-levering er tirsdag ned 1,1 prosent til 81,39 dollar fatet, mens WTI-oljen også faller 1,1 prosent til 79,22 dollar pr. fat.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,59 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equnior faller 1,9 prosent til 298,15 kroner, mens Aker BP er ned 1,0 prosent til 256,50 kroner. Vår Energi går tilbake 0,2 prosent til 34,99 kroner.

USA ser ifølge Bloomberg økt sannsynlighet for at Iran kan angripe Israel, og tror det kan skje denne uken. Gårsdagens OPEC-rapport viste imidlertid tegn på svak etterspørsel, noe som svekket prognosene for resten av året samt for neste år.

Bevegelser

Oljeserviceselskapet Beerenberg er ett av få selskaper som har gått på børs det siste året. Det har det blitt god butikk av. I en fersk analyse spekulerer Pareto Securities-analytiker Bård Rosef om et mulig oppkjøp fra konkurrenten Altrad Group. I juli ble nemlig Altrad storeier med rett under 25 prosent i selskapet. Aksjen stiger hele 13,0 prosent til 39,00 kroner tirsdag. Siden notering er aksjen dermed opp over 120 prosent.

Wallenius Wilhelmsen steg først over 2,2 prosent etter å ha lagt frem knallsterke resultater for andre kvartal. Nå har oppgangen forduftet og aksjen er ned 0,2 prosent til 102,80 kroner. Den siste uken er imidlertid bilskiprederiets aksje opp over 12 prosent.

Resultatet var 19 millioner dollar bedre enn i andre kvartal i fjor, som var et historisk godt resultat for rederiet.

Dette gir også vind i seilene til bilfraktrederiet Höegh Autoliners som er opp 0,2 prosent til 119,50 kroner. Begge aksjene er blant favorittene til ABG Sundal Collier-analytiker Petter Haugen.

Sjømatanalytiker og kollega Martin Kaland er også ute med en fersk sektoroppdatering, der han blant annet hever kursmålet på Lerøy Seafood fra 65 til 68 kroner, og gjentar kjøp. Aksjen stiger 3,6 prosent til 49,56 kroner på høyt volum.

På et år økte Sparebanken Vest renteinntektene sine med 24,7 prosent. I andre kvartal hadde banken driftsinntekter på 1.896 millioner kroner. Aksjen stiger 1,9 prosent til 136,04 kroner.

Ellers stiger Hexagon Composite 3,3 prosent til 34,05 kroner etter en melding om at datterselskapet Hexagon Agility har fått en betydelig bestilling fra Nord-Amerika på 18,7 millioner dollar.