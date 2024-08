Tyskland: –Økonomien bryter sammen

ZEW-indikatoren prøver å måle sentimentet i den tyske økonomien ved å intervjue 300 eksperter fra banker, forsikringsselskaper og finansavdelinger hver måned. Deltakerne blir spurt om sine forventninger for de neste seks månedene knyttet til inflasjon, renter, aksjer og valuta.

Tirsdag kom august-målingen inn på 19,2 poeng, som er et stort fall fra juli-målingen på 41,8 poeng. Fallet er tre ganger større enn ventet, ifølge Bloomberg, og det største fallet siden april 2020.

ZEW-indikatoren, som ikke måler fremtidsutsiktene, men den nåværende situasjonen, falt med 8,4 poeng til -77,3 poeng, mens tiårs-snittet er 5 poeng.

Bloombergs strateger nedjusterte vekstprognosen for tredje kvartal til 0,1 prosent fra 0,3 prosent, og gjentok 0,3 prosent for året. BNP-veksten i Tyskland endte for øvrig på negative 0,1 prosent for andre kvartal.

– Økonomien bryter sammen

«De økonomiske utsiktene for Tyskland bryter sammen. I den nåværende undersøkelsen observerer vi det kraftigste fallet i økonomiske forventninger de siste to årene,» skrev ZEW-president Professor Achim Wambach.



«Det er sannsynlig at økonomiske forventninger fortsatt påvirkes av høy usikkerhet, som drives av uklar pengepolitikk, skuffende forretningsdata fra den amerikanske økonomien og økende bekymringer for en eskalering av konflikten i Midtøsten. Nylig har denne usikkerheten kommet til uttrykk i uro på internasjonale aksjemarkeder,» skrev Wambach.