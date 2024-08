Uavhengig om Tangen og Musk har skværet opp eller ei, viser Oljefondets oppdaterte eierskapsliste at fondets beholdning i Tesla er kraftig ned siden nyttår.

Da var Tesla-posten verdt 78,4 milliarder kroner. Nå er den verdt 66,5 milliarder kroner. Mesteparten av årsaken er imidlertid kursfall. NBIMs eierandel er nesten uendret på 0,95 prosent i selskapet, ned fra 0,98 prosent.

Oljefondets største aksjeposter Nr. Selskap Beholdning, mill. kr. Endring siste halvår, mill. kr. Eierandel, prosent 1 Microsoft 453.796 95.408 1,28 2 Apple 390.805 53.508 1,14 3 Nvidia 377.050 231.196 1,17 4 Alphabet 258.291 62.799 1,08 5 Amazon 241.290 64.008 1,13 6 Meta 161.218 48.099 1,18 7 Taiwan Semiconductor 148.275 59.058 1,8 8 Novo Nordisk 120.177 31.483 1,75 9 ASML 111.738 31.348 2,54 10 Eli Lily 104.040 44.413 1,14 – 19 Tesla 66.563 −11.872 0,95 Status pr. 30. juni. Kilde: NBIM



Flyr på teknologi

Teknologiaksjer har flydd himmelhøyt inn i 2024, og teknologiindeksen Nasdaq er opp over 16 prosent hittil i år. Oljefondet er tungt investert i alle de største teknologiselskapene i USA.

Den kanskje mest synlige økningen er i Nvidia, et selskap Tangen aldri har lagt skjul på at han beundrer. Posten var på 145,8 milliarder kroner, men er nå nesten tredoblet til 377 milliarder kroner. Også her rapporteres det imidlertid om uendret eierandel, så utviklingen er ene og alene på grunn av kursfesten som har vært på hele 130 prosent i år.

Resultatet er imidlertid at Nvidia har passert både Amazon og Alphabet, og er tredje største aksjepost i fondet. Fremdeles dominerer Microsoft på topp, med en verdi på 453 milliarder kroner. Apple er nummer to med en verdi på 390 milliarder kroner

Utenom Tesla, er det bare mat- og drikkegiganten Nestle som har falt i verdi av aksjene på topplisten.

Skuffer inn på slankegiganter

De seneste årene har teknologiaksjer dratt lasset. Imidlertid er helseaksjer blitt en favoritt hos Tangens forvaltere, da spesielt slankeselskaper. De to store navnene her er danske Novo Nordisk og amerikanske Eli Lilly, som er fondets 8. største og 10. største posisjoner.

Oljefondet eide ved utgangen av juni 1,75 prosent av aksjene hos danskene, verdt 120 milliarder kroner. Eierandelen er slanket fra 1,87 prosent ved utgangen av 2023, samtidig som aksjene har steget over 50 prosent i år.

Samtidig har fondet vektet opp i Eli Lilly, og eier nå 1,14 prosent av aksjene, opp fra 1,05 prosent ved årsslutt. Verdien på aksjene er nær doblet til 104 milliarder kroner, etter kursoppgang på 70 prosent fra nyttår.