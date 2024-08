Bred oppgang på Wall Street: Sjefsbytte sendte Starbucks opp 25 prosent

Alle de tre ledende indeksene på New York-børsen steg tirsdag

Nasdaq-indeksen endte opp pene 2,43 prosent til 17.187,61. Dow Jones steg 1,04 prosent til 39.765,64 poeng. S&P 500 gikk opp 1,68 prosent til 5.434,43 poeng.

Indeksene er nå 4-5 prosent lavere enn toppene fra midten av juli.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,852 prosent.

Produsentpriser

Sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 93,7 poeng i juli, opp fra 91,5 poeng i juni. Ifølge Trading Economics var det ventet en indeks på 91,7 poeng.

Samtidig har det blitt kjent at produsentprisene (PPI) i USA økte med 0,1 prosent på månedsbasis og 2,2 prosent på årsbasis i juli. Ifølge Trading Economics var forventningene i forkant henholdsvis 0,2 prosent og 2,3 prosent, etter målinger på 0,2 og 2,7 prosent måneden før.

«Dagens PPI-tall styrker hypotesen om at inflasjonspresset har snudd, spesielt innen tjenester. Investorer som nylig dumpet aksjer i påvente av lavere priser vil trolig være frustrerte», sier David Russell, markedsstrategianalytiker hos TradeStation til CNBC.

«Så langt vurderer vi at det ikke er snakk om en kraftig resesjon, men snarere en nedbremsing. I etterkant av den noe skremmende arbeidsmarkedsrapporten, har vi blant annet sett noe bedre tall fra USA igjen: ISM-indeksen for tjenestesektoren tok seg noe mer opp enn ventet i juli, og befinner seg igjen i ekspansivt territorium», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en rapport fra Handelsbanken.

VIX

VIX-indeksen steg til 65,73 under det globale børsfallet i begynnelsen av forrige uke. Det var det høyeste nivået for fryktindeksen siden Covid-19-pandemien, da den steg til 85,47, samtidig som det var det nest høyeste nivået siden toppen på 89,53 ble nådd i slutten av 2008.

Dersom historien om tidligere volatilitetsutbrudd gjentar seg, mener Bank of America Securities at S&P 500 kan gå noen tøffe måneder i møte. Ifølge CNBC skriver strategene i en oppdatering at S&P 500 ofte er på et lavere nivå to måneder etter at fryktindeksen har vært over 45.

Åtte uker etter et slikt volatilitetsutbrudd er det kun i 40 prosent av tilfellene at S&P 500-indeksen er på et høyere nivå, samtidig som tall fra Bank of America viser at median-nedgangen er på 0,72 prosent.