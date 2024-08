De globale aksjemarkeder fortsatte den kruttsterke aksjeoppgangen gjennom første halvdel av 2024, drevet av teknologiaksjer og AI. Statens pensjonsfond utland, på folkemunne kalt oljefondet, er på mange måter som et globalt indeksfond, og tok naturligvis del i oppgangen.

Nicolai Tangen og hans team kan for første halvår av 2024 vise til en oppgang på hele 12,5 prosent for aksjeporteføljen. Totalt er hele porteføljen opp 8,6 prosent for halvåret, eller vel 1.478 milliarder kroner.



– Aksjeinvesteringene har gitt veldig god avkastning i første halvår. Resultatet er særlig drevet av teknologiaksjene, først og fremst grunnet økt etterspørsel etter nye løsninger innen kunstig intelligens, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Fondets avkastning var likevel 0,04 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

PÅ VEI: Nicolai Tangen i Arendal. Foto: Eivind Yggeseth

Svakt i fornybart



Samtidig får fondet drahjelp av en stadig svakere krone, ettersom alle investeringene er i utenlandske valutaer, hovedsakelig dollar. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 315 milliarder kroner.

Fondet hadde en verdi på 17.745 milliarder kroner pr. 30. juni 2024, en økning på 1.980 milliarder fra utgangen av 2023, og påvirkes av avkastning, kronekurs og tilførsel av nye midler. 72,0 prosent av fondet var investert i aksjer, 26,1 prosent i rentepapirer, 1,7 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Avkastningen på renteinvesteringene og unotert eiendom endte på minus 1 prosent. For unotert infrastruktur for fornybar energi, som hovedsakelig teller forskjellige vindparker, kom avkastningen inn på minus 18 prosent.

Tredoblet Nvidia – salg i Tesla

Allerede i går kunne Finansavisen fortelle hvor oljefondet har sine største investeringer. Aller mest har de i Microsoft, hvor fondet ved utgangen av juni satt på verdier for 453,8 milliarder kroner. Den kanskje mest synlige økningen er i Nvidia, et selskap Tangen aldri har lagt skjul på at han beundrer. Posten var på 145,8 milliarder kroner, men er nå nesten tredoblet til 377 milliarder kroner.

Tesla-posten har imidlertid falt fra 78,4 milliarder til 66,5 milliarder kroner. NBIMs eierandel er nesten uendret på 0,95 prosent i selskapet, ned fra 0,98 prosent.

En av de hardeste kampene i internasjonalt næringsliv de siste årene har stått om Elon Musks fantasilønn som toppsjef i Tesla. Det norske Oljefondet har gått hardt ut mot giga-lønnen, noe som fikk Musk til å kritisere Tangen på hans sosiale medium X.