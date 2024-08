UBS-kursen til himmels

UBS fikk et kursløft på 6 prosent onsdag, etter at finanskonsernet slo analytikernes inntekts- og inntjeningsestimat. Selskapet kjøpte Credit Suisse på «brannsalg» i juni 2023 og fortsetter å dra nytte av den tidligere rivalens sterke posisjoner i blant annet kapitalforvaltning. Samtidig reduseres kostnadene i det sammenslåtte konsernet. Netto renteinntekter svekket seg imidlertid noe, som følge av lavere utlånsvekst og sveitsiske rentekutt, men dette ble delvis oppveid av gode resultater i meglerdelen.

I USA svekker inflasjon og normaliserte renter husholdningenes kjøpekraft, og vi ser stadig flere tegn på at dette rammer blant annet butikker, reisebyråer og restauranter. Kvartalsrapporten fra Brinker International, som driver 1672 restauranter med navnene Chilli's eller Maggiano's, var oppløftende i så måte. Omsetningen økte med overraskende høye 14 prosent, og dessuten imponerte ledelsens prognose for regnskapsåret 2025. Inntjeningen per aksje skuffet derimot, og det var nok til å senke aksjen med 14 prosent.

Dole Food Companys kursfall på 3 prosent var mindre, men desto mer paradoksalt. I andre kvartal oversteg både topp- og bunnlinjen forventningene, og på en like-for-like-basis økte omsetningen av frukt og grønnsaker med 4,3 prosent.

For øvrig var var det knyttet spenning til onsdagens amerikanske inflasjonstall for juli, ettersom en overraskende høy måling kunne få Fed til å holde renten uendret i september. Både den månedlige konsumprisveksten og kjerneinflasjonen var imidlertid 0,2 prosent, helt på linje med konsensusestimatet. På årsbasis er tallene henholdsvis 2,9 og 3,2 prosent, og dermed lavere enn noen gang siden henholdsvis mars og april 2021.

At de ikke sank enda mer medførte imidlertid at derivatmarkedet nå ser et rentekutt på et kvart prosentpoeng som mest sannsynlig i september. Før rapporten ble offentliggjort ventet traderne et halvt prosentpoeng. I de amerikanske aksje- og obligasjonsmarkedene var det likevel lite dramatikk, og ved firetiden var S&P 500 bare en hårsbredd lavere enn tirsdagens sluttnotering.