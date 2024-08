Saken oppdateres

Industritunge Dow Jones steg 0,61 prosent til 40.007,73 poeng. Brede S&P 500 endte opp 0,38 prosent til 5.455,11 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,03 prosent til 17.192,60 poeng. I siste del av onsdagens handel var teknologiindeksen i rødt, dratt ned av tech-giganten Alphabet og Tesla, før det kort tid før stenging akkurat snudde til grønt.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,84 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt markante 9,77 prosent til 16,35.

Inflasjonstall

Inflasjonen i USA var 2,9 prosent på årsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis i juli, viser tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag.

Årstakten for samlet inflasjon har nå falt i fire måneder på rad, etter å ha vært oppe i 3,5 prosent i mars. Kjerneinflasjonen endte på 3,2 prosent, som forventet av analytikere på forhånd.

– Man kan ikke tolke dette som mindre fare for en resesjon. Den tolkningen varer i så fall bare til torsdag, når vi får detaljhandels- og dagpengesøkertallene for USA, sier sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities.

Bevegelser

Kellanova, eier av Pringles, endte opp 7,66 prosent etter det ble kjent at sjokoladeprodusenten Mars kjøper selskapet for 36 milliarder dollar.

Tesla falt 3,12 prosent til 200,27 dollar. Google-eier Alphabet endte ned 2,31 prosent til 160,37 dollar. Tirsdag meldte Bloomberg at justisdepartementet i USA vurderer å splitte opp selskapet, etter at en amerikansk dommer konkluderte med at selskapet har opptrådt monopolistisk.

Fall for oljeprisen

Den amerikanske WTI-oljen endte ned 1,52 prosent til 77,16 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent Spot endte ned 1,40 prosent til 79,77 dollar fatet.