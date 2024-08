Handelsbanken: Det går garantert mot rentekutt i september

Onsdag kom nye tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics som viste at innflasjonen i USA var 2,9 prosent på årsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis i juli. Årstakten for samlet inflasjon har nå falt i fire måneder på rad, etter å ha vært oppe i 3,5 prosent i mars. Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot en årsvekst for samlet inflasjon på 3,0 prosent, mens det på månedsbasis var ventet 0,2 prosent oppgang.

Ingen store overraskelser

«Ingen store overraskelser i inflasjonstallene fra USA, og dermed også en god bekreftelse på at prispresset avtar videre: Månedsveksten i både total- og kjerneprisene havnet som ventet på 0,2 prosent i juli», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en rapport fra Handelsbanken.

Selv om onsdagens inflasjonstall i utgangspunktet ikke var veldig overraskende, reagerte likevel renten på toårig stat litt opp i etterkant.

Forventer rentekutt i september

«Det går garantert mot rentekutt i september, men størrelsen på kuttet er stadig usikker; hvorvidt det blir et kutt på 25 eller 50 basispunkter. Så lenge prispresset fortsetter å avta, vil Fed kunne fortsette å legge mer vekt på utviklingen i arbeidsmarkedet», skriver sjeføkonomen.

Med mindre arbeidsmarkedet kjøles enda raskere ned, tror ikke Handelsbanken at det vil være nødvendig med et større kutt. Foreløpig holder Hov på prognosen om rentekutt på 25 punkter i september.

Ifølge sjeføkonomen er det ingen tvil om at arbeidsmarkedet nå er mer i fokus hos den amerikanske sentralbanken. Austan D. Goolsbee fra Chicago Fed uttrykte nylig at han nå har mer fokus på sysselsettingen fremfor inflasjonen.