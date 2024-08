Dette skjer i dag – fredag

En riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 16. august

John Fredriksens Avance Gas selger 12 skip til konkurrenten BW LPG for 11 milliarder kroner. Gassrederiet venter en gevinst på 3 milliarder kroner fra salget.

Der Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen tviholder på pengene etter salg, er Fredriksen imidlertid ekstremt tydelig på at han gjør det motsatte av dem. Gevinsten fra salget tilhører aksjonærene, og vil bli utbetalt så snart transaksjonen er gjennomført.

Ivar Tollefsen har brukt 1,8 milliarder kroner på Ambassaden, den ombygde og utbygde eiendommen der USAs ambassade tidligere holdt til like ved Slottet i Oslo.

Prisen pr. kvadratmeter er på 186.300 kroner, som gjør bygget til et av de dyreste kontorbyggene i Norge. Mye av investeringene er dessuten gjort med gjeld.

Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, mener Norges Bank prøver å prate markedet midt imot. Han viser til at rentemarkedet priser inn et fullt rentekutt i desember, mens Norges Bank holder på sine signaler om at kuttet først kommer i mars.

Torsdag besluttet Norges Bank å holde styringsrenten i ro på 4,5 prosent. Dette var fullstendig som ventet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om karensdager. LO er krystallklare på at de ikke vil innføre karensdager i sykelønnsordningen. NHO sier også nei, fulgt av litt mumling.

Vi tror karensdager virker. Det skal lønne seg å jobbe, og karensdager gjør en forskjell, skriver Hegnar.

