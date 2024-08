Vaksineaksje fortsetter til himmels på børs

Mpox-caksinen «JYNNEOS, også kjent som «IMVANEX» er for tiden kun godkjent til bruk for voksne over 18 år, og er den eneste mpox-vaksinen som er godkjent av amerikanske og europeiske helsemyndigheter, skriver CNBC.

Dersom EMA godkjenner vaksinen for bruk hos tenåringer, mener selskapet at dette også vil bane vei for godkjenning for tenåringer i Afrika. Vaksineprodusenten har i tillegg pågående studier på vaksinens effekt hos barn over to år.

Markedet reagerer positivt på nyheten, og aksjen stiger over 18 prosent fredag. Så langt denne uken er aksjen opp nesten 50 prosent.

Ikke den eneste løsningen

Konsernsjefen påpeker til CNBC at selskapet har betydelige lagre av vaksinen som er klare til å sendes ut, men at flaskehalser i Afrika har forhindret distribusjonen.

Vaksinen er for øyeblikket kun godkjent i Den demokratiske republikken Kongo, som er episenteret for utbruddet, og Nigeria. Selskapet fortsetter å jobbe med myndighetene i nærliggende berørte land for å sikre tilgang til vaksinen, uttalte Chaplin til CNBC.

Til tross for at han mener myndighetene er i en bedre posisjon enn ved tidligere utbrudd påpeker den danske konsernsjefen til CNBC at Nordic Bavarian ikke vil kunne løse dette problemet alene.

– Bavarian Nordic er en del av løsningen, men vi er ikke den eneste løsningen. Det internasjonale samfunnet må samarbeide med Bavarian Nordic for å finne en effektiv måte å distribuere denne vaksinen på og kontrollere utbruddet, sier Chaplin i intervjuet med CNBC.

Helserally på internasjonale børser

Det er ikke bare Bavarian Nordic som fikk medvind på børs etter at WHO erklærte global folkehelsekrise.

Amerikanske Emergent Biosolutions, som står bak en annen anbefalt mpox-vaksine, steg over 14 prosent torsdag. Samtidig bykset det japanske selskapet Precision System Science Co, som produserer medisinsk utstyr, opp hele 40 prosent på Tokyo-børsen.