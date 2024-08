Vil kvantemaskiner gjøre bitcoin verdiløst?

Gjestekommentar: Torbjørn Bull Jenssen, adm. direktør i K33

Bevisene for at bitcoin er kommet for å bli blir stadig sterkere, men en uro har begynt å bre seg, særlig blant skeptikerne: Kvantemaskiner.

Finansavisen skrev nylig at «– Krypto blir verdiløst», basert på en uttalelse fra Per Morten Torvildsen fra GlobalConnect. Torvildsen var tydelig på at folk burde selge nå ettersom en kvantemaskin vil gjøre at «alle» leddene i blockchain brekkes umiddelbart. Videre påstår Torvildsen at det vil bli unødvendig med datasentre for bitcoin-mining ettersom kvantemaskiner vil gjøre den samme jobben på millisekunder.

Torvildsen er ikke alene om å advare om at kvantemaskiner kan ødelegge bitcoin, og tilsvarende påstander kommer med jevne mellomrom fra «eksperter» i både i inn- og utland. Problemet er at de i stor grad er bygget på luft og ville fantasier som vitner om minimal kunnskap om kvantemaskiner, kryptografi og bitcoin.

Bitcoin har allerede disse ekstra lagene med sikkerhet, og er per i dag trygt i møte med de kvantealgoritmene som er kjent

Kvantemaskiner er ikke vanlige datamaskiner som er superraske. De er trege spesialmaskiner som gjør det mulig å anvende kvantealgoritmer som kan løse spesifikke problemer mye raskere enn det man kan med tradisjonelle datamaskiner. Det er samtidig en rekke problemer og prosesser der kvantemaskiner er mye dårligere enn vanlige (super)maskiner.

Noen av kvantealgoritmene reduserer sikkerheten av kryptografi benyttet i bitcoin, men ettersom algoritmene kun løser én type problemer, betyr det at man kan beskytte seg ved å legge til ekstra lag med kryptering bygget på en annen type problemer.

Bitcoin har allerede disse ekstra lagene med sikkerhet, og er per i dag trygt i møte med de kvantealgoritmene som er kjent.

Videre er det sånn at kvantemaskiner ikke er noe som enten er her eller ikke (pun intended). De finnes allerede, og vil bli stadig kraftigere, mer stabile og billigere i årene som kommer. Det betyr at vi ikke kommer til å våkne opp en dag til en verden der noen har skaffet seg en uendelig kraftig datamaskin de kan gjøre hva de vil med.

Hadde vi gjort det, ville sikkerheten i bitcoin blitt knust, men det ville vært vårt minste problem ettersom det samme ville vært tilfellet for all annen digital sikkerhet.

Det som skjer i stedet er at man får en gradvis utrulling. Det gjør at man har tid til å forske på kvantemaskinsikre løsninger og implementere disse. Det gjelder både for utskytingssystemene for atommissiler og for bitcoin.

Bitcoin har allerede gjennomgått en rekke store endringer siden lanseringen i 2009. Det kommer til å fortsette tiårene som kommer. Dermed vil nye krypteringsløsninger legges til etterhvert som de oppdages og behovene melder seg.

Som bitcoinivestor er det mye å følge med på og mye som kan være en kilde til bekymring, men kvantemaskiner bør stå langt nede på den listen.

