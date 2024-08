Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen, Dow Jones og S&P 500 gått opp 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 19.05: Dow Jones stiger 0,56 prosent, Nasdaq stiger 0,58 prosent og S&P stiger 0,56 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,86 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,47 prosent til 14,73.

AMD

Halvledergiganten Advanced Micro Devices (AMD) kjøper den New Jersey-baserte serverleverandøren ZT Systems gjennom en avtale verdt opp mot 4,9 milliarder dollar, melder Bloomberg. Kjøpesummen gjøres opp i en kombinasjon av cash og aksjer, og inkluderer en betinget betaling på opptil 400 millioner dollar, som er avhengig av at visse milepæler oppnås etter sluttføring.

AMD-aksjen faller 0,5 prosent i åpningsminuttene. Klokken 19.07 er aksjen opp 2,52 prosent.

Resesjon?

Tidligere denne måneden hevet økonomene hos Goldman Sachs sannsynligheten for en resesjon i USA fra 15 til 25 prosent etter en overraskende jobbrapport. Nå velger Goldman Sachs å kutte sannsynligheten for en lavkonjunktur i USA til 20 prosent etter nye oppløftende makrotall.

«Etter at arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) for juli hadde satt en støkk i markedet, har altså tallene i etterkant heller fortsatt å bygge opp under narrativet om en fortsatt myk landing i USA», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Jackson Hole

Denne uken vil mye av oppmerksomheten rettes mot den årlige konferansen i Jackson Hole, hvor Fed-sjef Jerome Powell vil tale på fredag. DNB Markets tror ikke Powell vil gi næring til de som forventer et rentekutt på 50 basispunkter, men heller fokusere på at renten vil komme gradvis ned.