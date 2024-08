Denne uken vil mye av oppmerksomheten rettes mot den årlige konferansen i Jackson Hole, hvor Fed-sjef Jerome Powell vil tale på fredag.

Brede S&P 500 steg 0,97 prosent mandag til 5.608,27, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 1,39 prosent til 17.876,77. Industritunge Dow Jones steg 0,58 prosent til 40.897,40.

– Markedet har nesten kommet seg fullt etter den overdrevne resesjonsfrykten tidligere denne måneden, men vi forventer at volatiliteten vil forbli høy resten av året, sa administrerende direktør Greg Marcus i UBS Private Wealth Management.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 3,876 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1,08 prosent til 14,66.

Bevegelser

Mandag falt Trump Media 3,56 prosent til en rekordlav aksjekurs på 22,24 dollar pr. aksje.

I august la selskapet frem kvartalstall. Trump Media rapporterte inntekter på 837.000 dollar for de tre månedene fra april til juni, en nedgang på 30 prosent fra samme periode i fjor. Samtidig rapporterte medieselskapet et nettoresultat på minus 16,4 millioner dollar for kvartalet.

Halvledergiganten Advanced Micro Devices (AMD) kjøper den New Jersey-baserte serverleverandøren ZT Systems gjennom en avtale verdt opp mot 4,9 milliarder dollar, melder Bloomberg. Kjøpesummen gjøres opp i en kombinasjon av cash og aksjer, og inkluderer en betinget betaling på opptil 400 millioner dollar, som er avhengig av at visse milepæler oppnås etter sluttføring.

AMD-aksjen steg 4,52 prosent mandag.

Magnificent 7

De siste to årene har teknologiaksjer vært sterke og mye av oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet har vært drevet av eventyrlig avkastning i syv aksjer, kalt Magnificent 7. Aksjene Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon og Tesla hadde en god dag på børsen mandag.

Microsoft steg 0,73 prosent til 421,53 dollar.

Nvidia steg 4,35 prosent til 130,0 dollar.

Meta steg 0,35 prosent til 529,28 dollar.

Alphabet steg 2,28 prosent til 166,67 dollar.

Amazon steg 0,66 prosent til 178,22 dollar.

Apple falt 0,071 prosent til 225,89 dollar.

Tesla steg 3,12 prosent til 222,86 dollar.

Resesjon?

Tidligere denne måneden hevet økonomene hos Goldman Sachs sannsynligheten for en resesjon i USA fra 15 til 25 prosent etter en overraskende jobbrapport. Nå velger Goldman Sachs å kutte sannsynligheten for en lavkonjunktur i USA til 20 prosent etter nye oppløftende makrotall.

«Etter at arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) for juli hadde satt en støkk i markedet, har altså tallene i etterkant heller fortsatt å bygge opp under narrativet om en fortsatt myk landing i USA», skrev Handelsbanken i en oppdatering.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen falt 2,97 prosent til 74,38 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for oktober falt 2,29 prosent til 77,78 dollar pr. fat.

Den amerikanske naturgassen steg 4,9 prosent til 2,227 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) falt 0,03 prosent til 39,615 euro/MWh.