Svingningene har vært store på verdens børser den siste drøye måneden. Sent i juli falt S&P 500 og Nasdaq til sine laveste nivåer siden 2022, før indeksene hentet seg inn igjen. Tidlig i august stupte markedet globalt etter at renteøkninger fra den japanske sentralbanken utløste aggressiv carry trade-innløsning.

Nikkei-indeksen i Tokyo dundret ned over 12 prosent mandag for to uker siden, før den revansjerte seg med å stige mer over 10 prosent dagen etter.

I dette volatile markedet har veteraninvestor Mark Mobius ifølge CNBC studert særlig én makroindikator nøye: veksten i amerikansk pengemengde (M2). M2 er den estimerte totale pengemengden, og inkluderer folks kontantbeholdning i form av innskudd og andre spareinstrumenter.

Les også Investorlegende om Kina:– Det er galskap! Mark Mobius, som er kjent for å investere i utviklingsmarkeder, advarer nå andre mot å investere i Kina.

– Et historisk fall

Ifølge gründeren av Mobius Capital Partners toppet M2 ut på 21.722 billioner dollar i april 2022. I juni i år var den nede i 21.025 billioner dollar, tilsvarende et fall på 3,2 prosent.

– Dette fallet er historisk betydningsfullt fordi M2 ikke har sett et slikt fall på over 90 år, sa Mobius da han gjestet programmet «Squawk Box Asia» mandag.

Goldman Sachs påpekte ifølge kanalen i august i fjor at pengemengden falt for første gang på 74 år grunnet endringer i USAs pengepolitikk og høyere renter, samt at Fed slanket balansen på 8 billioner dollar.

– Hovedbekymringen er at hvis M2 har falt siden april 2022 og ikke har holdt tritt med økonomisk vekst, kan det være mindre kapital tilgjengelig for «discretionary spending» (forbruk av ikke-essensielle varer) som har drevet dagens økonomiske vekst og bullmarkedet på Wall Street, fortsatte Mobius overfor CNBC.

Les også – Trump vil opprette «Federal Bitcoin Reserve» Vil USA opprette reserver for Bitcoin på lik linje med andre aktiva?

Emerging-legende

88-årige Mobius er en av de mest fremtredende forvaltere innen fremvoksende markeder, og var mer enn 30 år i Franklin Templeton hvor han lanserte ett av verdens første fond dedikert til vekstøkonomier i 1987. I løpet av sin tid der økte han Templetons «emerging markets»-investeringer fra 100 millioner dollar til 40 milliarder dollar.

I 2018 grunnla han Mobius Capital Partners sammen med Carlos Hardenberg og Greg Konieczny, som han også hadde jobbet med hos Franklin Templeton. I november i fjor kom meldingen om at Mobius «i løpet av de kommende månedene ønsker å trekke seg tilbake fra selskapet som bærer hans navn.»

Fondet som hovedsakelig investerer i Taiwan, India, Sør-Korea og Brasil hadde da gitt en avkastning på 26,9 prosent siden etablering. I februar i fjor hadde fondet 250 millioner dollar under forvaltning.

Mobius ble født i New York i 1936, men har gitt avkall på sitt amerikanske statsborgerskap. Investoren med tyske aner er i dag tysk statsborger.