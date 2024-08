Oppdatert kl.21.00

De ledende indeksene på New-York børsen stiger etter referat fra det siste møtet til den amerikanske sentralbanken.

Samleindeksen S&P 500 stiger til 0,4 prosent, mens Dow Jones er opp 0,1 prosent. Nasdaq-indeksen nærmer seg nå opp 0,5 prosent.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) la onsdag kveld frem et referat fra sitt siste rentemøte i juli.

Fra referatet fremkommer det at flertallet i rentekomiteen mener et rentekutt i september trolig er det riktige, gitt at makrotallene blir som forventet i tiden fremover. Det kom også frem at flere i komiteen også så en mulighet for kutt allerede på juli-møtet. Til tross for dette var det enstemming avgjørelse om å holde renten uendret.

«Det er helt klart at hensynet til arbeidsmarkedet nå veier stadig tyngre i Feds vurderinger. Samtidig har altså aktivitetstallene i etterkant av den mye omtalte arbeidsmarkedsrapporten for juli vist en bedre utvikling i amerikansk økonomi enn hva markedet umiddelbart fryktet. Utspill fra Fed-representanter i etterkant, som nylig fra Mary Daly (San Francisco Fed), tyder på økt tillit til at prisveksten er mer under kontroll», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,776 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,8 prosent til 16,33.

«Etter en lengre periode med oppgang for de amerikanske børsindeksene, valgte mange investorer i går å sikre gevinster», skriver analytiker Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Den årlige revisjonen av sysselsettingen i USA for perioden april 2023 til mars 2024 viste at tidligere data overdrev jobbveksten med 818.000 jobber. Det gjør det til den største nedrevisjonen siden finanskrisen.