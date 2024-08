Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Den ukjente megleren Snorre Erik Øverland er blitt styrtrik på aksjer. Etter trading for Carnegie og First på 2000-tallet har han nå tjent over 200 millioner kroner selv.

Øverland beskrives som både vanvittig street smart og ekstremt flink til å lese flyt i aksjer, og også som Norges råeste trader. Selv er han aldri blitt omtalt av finanspressen, men nå har porteføljen hans dukket opp som en av de ti mest sette i Finansavisens bjellesautjeneste.

Mads Andenæs og Erling Hjelmeng, begge jusprofessorer ved Universitetet i Oslo, er rykende uenige om milliardboten til dagligvarekjempene Rema, Coop og NorgesGruppen.

Der Hjelmeng mener et gebyr på 4,9 milliarder kroner er veldig strengt for så luftige skadehypoteser, synes Andenæs at det er faglig godt begrunnet.

2023 ble tidenes beste år for Arne Blystad og kona Marianne Heien Blystad. Med et overskudd på 2,5 milliarder kroner i fjor har Blystad-gruppen tjent 5,7 milliarder på tre år.

I tillegg til aksjegevinster bidro sterke shippingmarkeder til rekordresultatet. Ved utgangen av året hadde paret økt den bokførte egenkapitalen til 7,6 milliarder kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at en handelskrig er rundt hjørnet. Skulle Donald Trump vinne valget, kan det bli store endringer i USAs tollregime. EU er lei av alle de billige elbilene som Kina pøser ut, og vil innføre høyere tollsatser på elbiler til EU.

Eksemplene viser at det kan bli store endringer i USA og EU etter valget. EU og biler derfra kan få straffeskatt, EU kan hevne seg, og så er de i gang, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Resultat pr. 2. kv.:

ABL Group: Kl. 06.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast

Aquila Holdings: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

B2 Impact: Kl. 07.00, audiocast kl. 08.30

BW LPG: Kl. 07.00, Zoom kl. 14.00

Circa Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Endúr: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Nekkar: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00, hos Pareto kl. 12.00

Nordic Aqua Partners: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Panoro Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

SATS: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Spir Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Zalaris: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Electromagnetic Geoservices: Kl. 07.30 webcast

Elektroimportøren: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Kid: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30

Huddly: Zoom kl. 08.00