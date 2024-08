Oppdatert 20.50

Etter en positiv start har stemningen surnet på Wall Street.

Dow Jones er nå ned 0,49 prosent til 40.690,18, mens Nasdaq faller 1,21 prosent til 17.700,57 og S&P 500 ned 0,7 prosent til 5.580,80. Sistnevnte har på det høyeste i dagens handel vært mindre enn ett prosentpoeng unna «all-time high»-noteringen fra juli.

«Fryktindeksen» VIX har snudd opp og stiger nå over 7,5 prosent til 17,49.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten tikker oppover og står i 3,866 prosent.

Spent på rentesignaler

Investorene ser spent frem mot fredagen, og håper på nye rentesignaler når Federal Reserve-sjef Jerome Powell går på talerstolen i Jackson Hole. Markedet priser i øyeblikket inn 100 prosents sjanse for et kutt i september, men er delt i synet på om kuttet blir på 25 eller 50 basispunkter.

Onsdagens referat fra forrige rentemøte viste at det store flertallet har siktet seg inn mot kutt i september, men flere FOMC-medlemmer mente det kunne ha vært duket for kutt allerede på juli-møtet, eller i hvert fall at de kunne ha støttet en slik beslutning, slik Handelsbanken påpekte i sin morgenrapport torsdag at.

– Markedet har allerede priset inn at Fed kutter renten. Det er derfor markedet har steget, sier direktør Gina Bolvin i Bolvin Wealth Management til CNBC.

Tidligere fredag skal den japanske sentralbanksjefen Kazuo Ueda på høring i parlamentet, som vil ha en forklaring på renteøkningen og de haukete signalene som sendte Nikkei ned mer enn 12 prosent og senket verdens børsverdier med 6.400 milliarder dollar på én dag tidligere denne måneden.

Snowflake stuper på tall

Blant enkeltaksjer stuper programvareselskapet Snowflake over 13,6 prosent etter en kvartalsrapport som viser at stigende kostnader tynger driftsmarginene. Likevel var selve tallene i overkant av forventningene, og guidingen for produktinntektene i 2024 ble høynet noe.