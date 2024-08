Rekyl for to skrekkaksjer

Deutsche Bank fikk et kursløft på 4 prosent, etter å ha inngått et forlik med tidligere Postbank-aksjonærer. Tysklands største bank kjøpte sistnevnte i 2010, etter den globale finanskrisen, og den tidens eiere hevdet senere at de fikk for lite betalt. Deutsche Bank satt i andre kvartal av 1,3 milliarder euro for å dekke de relaterte juridiske omkostningene, men forliket innebærer at 430 millioner euro av dette blir reversert. Bare rundt 60 prosent av søksmålene omfattes imidlertid, så finanskjempen er fremdeles betydelig eksponert.

Deutsche Bank er en av de mange finanskonsernene som over tid har gagnet høyt betalte toppsjefer og medarbeidere langt mer enn aksjonærene. Selv etter torsdagens oppgang er aksjekursen bare halvparten så høy som i januar 1997 – for mer enn 27 år siden. Heller ikke utbyttet på 3,1 prosent er særlig imponerende, gitt at tiårige tyske statsobligasjoner betaler 2,2 prosent.

Langsiktige investorer i Peloton Interactive, som lager dyre spinningsykler og annet treningsutstyr, har imidlertid gjort det mye verre. Aksjen ble solgt for 29 dollar i forbindelse med børsnoteringen i 2019, steg deretter til mer enn 160 dollar under pandemien, og har siden stupt til cirka 4 dollar. Både inntektene og underskuddet overrasket imidlertid positivt i selskapets seneste regnskapskvartal, idet salget økte for første gang på mer enn to år. Torsdag ettermiddag var «meme-aksjen» følgelig opp med 23 prosent.

For øvrig avdekket S&P Globals månedlige spørreundersøkelse at aktiviteten i eurosonens næringsliv øker raskere enn i både juni og juli. Bare tjenesteytende sektor er imidlertid i vekstmodus, mens industrien fortsetter å slite. Dessuten har optimismen i bedriftene sunket til det laveste nivået hittil i år, noe som også legger en demper på antallet nyansettelser.

I USA steg antallet søknader om arbeidsledighetstrygd noe mer enn ventet, og antallet som mottar slik støtte er nå nær det høyeste nivået siden november 2021.