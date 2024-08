Bred nedgang på Wall Street

Zoom-aksjen steg 12,97 prosent torsdag etter at selskapet rapporterte bedre enn konsensus resultater for andre kvartal og hevet sin helårsguiding. Zoom estimerer at inntektene for 2025 vil ligge på mellom 4,63 milliarder og 4,64 milliarder dollar, etter tidligere å ha forventet en omsetning på opptil 4,62 milliarder dollar for året.

Magnificent 7

De siste to årene har teknologiaksjer vært sterke og mye av oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet har vært drevet av eventyrlig avkastning i syv aksjer, kalt Magnificent 7. Aksjene Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon og Tesla hadde en dårlig dag på børsen torsdag.

Microsoft falt 2,03 prosent til 415,55 dollar.

Nvidia falt 3,7 prosent til 123,74 dollar.

Meta falt 0,6 prosent til 541,93 dollar.

Alphabet falt 1,24 prosent til 163,8 dollar.

Amazon falt 2,21 prosent til 176,13 dollar.

Apple falt 0,83 prosent til 224,53 dollar.

Tesla falt 5,65 prosent til 210,66 dollar.

Spent på rentesignaler

Investorene ser spent frem mot fredagen, og håper på nye rentesignaler når Federal Reserve-sjef Jerome Powell går på talerstolen i Jackson Hole. Markedet priser i øyeblikket inn 100 prosents sjanse for et kutt i september, men er delt i synet på om kuttet blir på 25 eller 50 basispunkter.

Onsdagens referat fra forrige rentemøte viste at det store flertallet har siktet seg inn mot kutt i september, men flere FOMC-medlemmer mente det kunne ha vært duket for kutt allerede på juli-møtet, eller i hvert fall at de kunne ha støttet en slik beslutning, slik Handelsbanken påpekte i sin morgenrapport torsdag at.

– Markedet har allerede priset inn at Fed kutter renten. Det er derfor markedet har steget, sier direktør Gina Bolvin i Bolvin Wealth Management til CNBC.

Tidligere fredag skal den japanske sentralbanksjefen Kazuo Ueda på høring i parlamentet, som vil ha en forklaring på renteøkningen og de haukete signalene som sendte Nikkei ned mer enn 12 prosent og senket verdens børsverdier med 6.400 milliarder dollar på én dag tidligere denne måneden.

PMI overrasket positivt

232.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 17. august. Ifølge Trading Economics var det ventet 230.000 førstegangssøkere sist uke. Antall amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.863.000 pr. 10. august. På forhånd var det ventet 1.870.000.

Ellers på makrofronten kom S&P Globals foreløpige tall for for den sammenstilte innkjøpssjefsindeksen (PMI) i USA inn på 54,1 i august. Dette var ned fra 54,3 i juli, men høyere enn konsensus som ifølge Trading Economics lå på 53,5.

For industrisektoren var PMI 48,0, godt ned fra 49,6 måneden før og under ventede 49,6. Tjeneste-PMI kom inn på 55,2, opp fra 55,0 i juli og godt over ventede 54,0.

Videre steg salget av bruktboliger i USA 1,3 prosent på månedsbasis i juli til en anslått årlig takt på 3,95 millioner enheter. Trading Economics-konsensus pekte mot 3,93 millioner boliger i årlig salgstakt.

Til slutt kom Chicago Fed-indeksen inn på minus 0,34 poeng i juli, mot reviderte minus 0,09 i juni. Her pekte konsensus mot pluss 0,03 poeng.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen steg 1,35 prosent til 72,9 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for oktober steg 1,34 prosent til 77,04 dollar pr. fat.

Den amerikanske naturgassen falt 5,35 prosent til 2,061 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) falt 1,34 prosent til 36,724 euro/MWh.