Børsene i Asia- og Stillehavsregionen utvikler seg blandet fredag.

I Tokyo stiger Nikkei 0,5 prosent til 38.400,20, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,6 prosent til 2.686,07 etter at samlet inflasjon kom inn på 2,8 prosent på årsbasis i juli, uendret fra juni.

Kjerneinflasjonen var ifølge Trading Economics som ventet på 2,7 prosent på årsbasis i juli, og steg dermed fra 2,6 prosent måneden før. Derimot falt den såkalte «core-core»-inflasjonen – indikatoren Bank of Japan (BOJ) følger og som ekskluderer både mat og energi – fra 2,2 prosent i juni til 1,9 prosent på årsbasis i juli.

Dette er den laveste «core-core»-inflasjonen september 2022.

Måtte forklare markedssjokk

Inflasjonen var også et tema da den japanske sentralbanksjefen Kazuo Ueda fredag var i parlamentet, som ville ha en forklaring av renteøkningen og de haukete signalene som sendte Nikkei ned mer enn 12 prosent og senket verdens børsverdier med 6.400 milliarder dollar på én dag tidligere denne måneden.

Samtidig ble det igangsatt aggressive innløsninger av såkalte «carry trade»-veddemål, handler som går ut på at investorer låner i en valuta med lave renter, som japanske yen, og reinvesterer pengene i aktiva med høyere avkastning andre steder.

– Uedas endelige mål er å unngå sjokk. Den eneste grunnen til at høringen finner sted, er den globale markedsuroen som fulgte etter hans haukaktige vending. Hvis Ueda skaper ytterligere kaos, ville det være et mareritt for sentralbanken, sa seniorøkonom Tsuyoshi Ueno ved NLI Research Institute til Japan Times torsdag.