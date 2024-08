– Den burde falt mye mer på nyheten, sier Mads Johannesen i Nordnet til Finansavisen.

En aksjonærgruppe, som representerer 31,4 prosent av de utestående aksjene i Beerenberg, meldte søndag planlegger å avslå budet på 41,5 kroner pr. aksje på selskapet og vil forhandle med budgiver. Aksjen er ned 0,98 prosent til 40,40 kroner.

Mandag morgen meldes det at Eirik Fadnes går av som adm. direktør i Cambi med umiddelbar virkning. Nyheten sender aksjen ned 1,94 prosent til 15,20 kroner.

Norwegian steg fredag 4,8 prosent etter at kabinansatte i SAS har valgt å gå ut i streik samtidig som selskapet står midt i en stor restruktureringsprosess der man har søkt om konkursbeskyttelse i USA og er i ferd med å bytte allianse etter Air France-KLM-oppkjøpet.

Mandag er imidlertid Norwegian-aksjen ned 0,60 prosent til 10,84 kroner, selv om SAS har kansellert over 40 flyvninger . I ettermiddag kan det bli møte mellom partene i SAS-streiken.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er mandag morgen opp 1,11 prosent til 79,89 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,19 prosent til 75,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,63 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Israel gjennomførte natt til søndag omfattende «forkjøpsangrep» i Libanon, og hevdet at Hizbollah var i ferd med forberede et storangrep, melder NTB.

De sier de satt inn rundt 100 fly og ødela «tusenvis» av utskytningssystemer for raketter sør i Libanon.

Hizbollah har på sin side sagt at bevegelsen har angrepet med over 320 raketter samt droner mot mål i Israel. Angrepene skal fra deres side være gjengjeldelse etter at den høytstående militære lederen Fuad Shukr ble drept i et israelsk angrep i Beirut i slutten av juli.

Equinor er opp 0,11 prosent til 282,85 kroner, mens Aker BP klatrer 0,35 prosent til 258,90 kroner.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik frykter en ny krise i norsk leverandørindustri og etterlyser derfor nye krafttak i bransjen.